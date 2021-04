A Red Bull está almejando os "melhores talentos" para se juntar ao seu ambicioso projeto de motor de Fórmula 1, com o trabalho iniciado esta semana em sua nova fábrica em Milton Keynes.

A escuderia austríaca abriu caminho para a construção de uma nova instalação que se tornará a peça central da Red Bull Powertrains.

Enquanto a Red Bull intensifica os esforços antes de assumir o projeto do motor Honda no próximo ano, o chefe da equipe, Christian Horner, revelou que não está segurando o investimento ou esforço a fim de garantir que se torne um sucesso.

Sendo conhecida ao longo dos anos por produzir um dos melhores chassis, Horner deseja que a equipe alcance uma reputação semelhante com seu motor.

A chave para o progresso do chassi da Red Bull foi atrair o designer Adrian Newey, e o chefe do time disse que colocar os melhores talentos no motor também é uma parte vital de seu plano.

“Aplicaremos exatamente a mesma filosofia que aplicamos no chassi”, disse Horner ao Motorsport.com em uma entrevista exclusiva.

“Então a intenção, exatamente como fiz com o chassi, é ter certeza de atrair o talento certo e o melhor talento."

A Red Bull está construindo uma nova fábrica de motores em Milton Keynes. O trabalho começou há alguns dias para transformar as instalações atuais em uma estrutura adequada para o propósito.

Horner considerou importante que a equipe tivesse seu motor o mais próximo possível da operação do chassi, o que a colocará ao lado da Ferrari como a única com essa proximidade geográfica entre suas operações de carro/motor.

“No final das contas, a F1 ainda é um esporte de equipe”, acrescentou.

“É um esporte de gente. E essa é uma das razões fundamentais pelas quais estamos abrigando nossas instalações no local, dentro da unidade em Milton Keynes. É para garantir que haja uma integração perfeita entre a unidade de potência e o chassi. ”

Enquanto a Red Bull está iniciando seu projeto assumindo o motor Honda e mantendo parte da equipe atual do fabricante japonês, seu foco de longo prazo está na produção de uma nova unidade de força para os regulamentos de 2025.

Horner disse que o controle do chassi e do motor levaria a escuderia para o próximo nível.

“É extremamente emocionante”, disse ele.

“Obviamente, com o congelamento do motor, foi importante como uma garantia que será efetivamente um período provisório. Mas para o novo motor, potencialmente em 2025, estamos obviamente construindo uma estrutura."

“Vamos herdar algumas pessoas excelentes e talentos da Honda, mas estamos absolutamente comprometidos em colocar as pessoas certas nas funções certas de uma maneira eficiente que se integre totalmente ao lado do chassi", concluiu.

