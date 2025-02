George Russell, em entrevista à revista britânica Autosport, publicação irmã do Motorsport.com, afirmou que alguém devia se impor contra as atitudes de Max Verstappen, justificando as suas resposta no embate fora da pista entre os pilotos de Fórmula 1.

Além das questões esportivas, o final da temporada 2024 foi marcado por uma briga verbal entre Verstappen e Russell. Após um incidente na classificação no Catar, no qual o britânico criticou o rival por atrapalhar seu caminho, os comissários consideraram a manobra grave e penalizaram o holandês, fazendo com que ele perdesse a pole position.

No dia seguinte, após vencer a corrida, Verstappen foi veemente com seu rival, criticando sua atitude diante dos comissários de pista e afirmando ter "perdido todo o respeito por ele".

No GP seguinte, em Abu Dhabi, Russell rebateu de forma incisiva, revelando ameaças feitas pelo piloto da Red Bull: "Acho tudo isso bastante irônico, já que no sábado à noite ele disse que ia bater em mim de propósito e, e eu cito, enfiar '[minha] maldita cabeça para trás e no muro'".

As discussões continuaram, com a intervenção dos respectivos gerentes de equipe, antes que o final da temporada varresse tudo para debaixo do tapete. No entanto, Russell falou longamente sobre seus comentários uma semana após a situação no GP do Catar.

E o mínimo que podemos dizer é que o britânico não está se desarmando: para ele, estava (e está) fora de questão deixar que as coisas aconteçam com ele, e é essencial que alguém acabe se opondo publicamente a Verstappen.

"Estou entrando no meu sétimo ano de F1 e você começa a saber qual é a sua posição", afirmou. "Você se torna consciente de sua própria voz, da plataforma que tem e do impacto que pode causar. Achei que isso era importante, porque não vou aceitar ser maltratado e desrespeitado de forma tão aberta e pública".

"Foi isso que me levou a tomar uma atitude. Já vi muitas pessoas na vida pressionarem e empurrarem outras pessoas para conseguir o que querem. É preciso alguém para enfrentar pessoas assim, e ninguém o fez".

Embora essa saída tenha sido parte de uma situação fora da pista, Verstappen não teve uma temporada sem controvérsias na pista.

Em um momento em que a clara vantagem que ele tinha no início da temporada estava diminuindo, até mesmo se transformando em uma leve desvantagem, o holandês foi muito mais agressivo na pista, especialmente contra o piloto que parecia ser seu principal rival, Lando Norris.

Foi uma estratégia que, apesar das infrações claras e, às vezes, punidas, valeu a pena, pois os vários incidentes (na Áustria, nos Estados Unidos e no México) tenderam a favorecer o futuro tetracampeão mundial, que terminou à frente do piloto da McLaren ou limitou os pontos que ele poderia esperar conquistar.

A controvérsia cresceu de tal forma após a turnê americana que as autoridades acharam que as diretrizes para as batalhas na pista precisavam ser revistas para proibir as táticas empregadas por Verstappen, que foram consideradas injustas.

"Fiquei um pouco frustrado com a forma como a temporada se desenrolou na frente do pelotão no ano passado", explicou Russell, que foi principalmente um espectador da batalha pelas vitórias. "Pela maneira como Max estava pilotando, sendo mais duro e intimidando os outros, mostrando sua agressividade de uma forma que ninguém se opunha".

O único piloto [que se opôs a Verstappen] foi Lewis.

"O único piloto com quem ele fez isso foi Lewis [Hamilton], ele foi o único a fazer isso em 2021, e obviamente foi uma temporada muito boa. Eu estava frustrado com o esporte no ano passado, quando deveria ter sido uma grande luta pelo título e não foi, então aqueles comentários no Catar foram a gota d'água".

"Pensei em tudo o que havia acontecido, desde seu comportamento inadequado na pista até o que ele estava dizendo fora dela. Não era aceitável e algo tinha que ser feito".

Como costuma acontecer na era das redes sociais, a posição de Russell em relação a Verstappen desencadeou a força total de seus usuários - com alguns dos fãs do holandês chegando ao ponto de enviar mensagens para sua comitiva - embora a política do britânico seja não dar atenção a eles, sejam as críticas positivas ou negativas.

"Tenho que ser honesto. Não vi nada disso, mas sei que houve muitas críticas. Sei que membros da minha equipe receberam e-mails de torcedores holandeses. Mas acho que isso faz parte do esporte e da vida, não é? É algo que aceitamos".

"E você pode optar por lê-los e deixar que eles tenham um impacto emocional sobre você - mesmo que você sorria, isso tem um impacto sobre você".

"Portanto, tenho essa visão e mentalidade, mesmo com o feedback positivo: eles me incitam a ir mais rápido? Provavelmente não, e na maioria das vezes há mais comentários negativos do que positivos, então eu realmente tento evitá-los", conclui.

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!