F1: A fala de Verstappen após ser informado do bi de forma bizarra

Na manhã deste domingo, a Fórmula 1 coroou Max Verstappen bicampeão mundial, após vitória do holandês no GP do Japão, em Suzuka. Entretanto, a glória do piloto da Red Bull 'chegou' de forma anticlimática, inclusive pegando o próprio representante da marca de energéticos de surpresa.

Isso porque Verstappen só foi comunicado de sua conquista alguns minutos depois da bandeira quadriculada, pois o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi punido e caiu do segundo para o terceiro lugar, atrás do mexicano Sergio Pérez, da Red Bull.

Assim, Verstappen foi confirmado matematicamente campeão e soube disso através do ex-F1 Johnny Herbert, que fazia as entrevistas pós-corrida em Suzuka. Max, aliás, já tinha falado com o ex-piloto, que o chamou novamente a fim de dar os parabéns pelo título confirmado naquela hora.

"Bem, o que posso dizer? Incrível, claro. É especial também fazer isso aqui na frente de todo o pessoal da Honda e de todos os fãs japoneses. Incrível", disse Verstappen a Herbert antes de ir ao topo do pódio de Suzuka como o mais novo bicampeão mundial da F1.

