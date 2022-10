Carregar reprodutor de áudio

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o caótico GP do Japão de Fórmula 1 disputado sob chuva na madrugada deste domingo em Suzuka. E o piloto conquistou o título da temporada 2022.

O segundo colocado na pista foi Charles Leclerc, mas o monegasco da Ferrari foi punido por 'cortar caminho' nos estágios finais da sessão quando duelava com o companheiro de Max, Sergio Pérez. O mexicano, então, foi segundo e o piloto de Mônaco completou o pódio no circuito da Honda. Assim, após a penalidade anunciada minutos depois da bandeira quadriculada, Verstappen faturou seu bicampeonato mundial na F1.

A corrida foi marcada por um incidente polêmico (links acima) com Pierre Gasly: quando a prova foi interrompida após a largada e depois de um acidente do espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, o francês da AlphaTauri passou por dois tratores, o que remontou à morte de seu compatriota Jules Bianchi.

A corrida

Conforme esperado de acordo com a previsão do tempo, o domingo foi de chuva em Suzuka, com Sainz se acidentando logo após a largada nipônica. Em função disso e das condições climáticas no Japão, a direção de prova interrompeu a disputa com a bandeira vermelha.

Depois de uma longa pausa, a corrida foi retomada com largada lançada e Verstappen manteve sua liderança após os pilotos trocarem pneus, saindo dos compostos de chuva extrema para os intermediários.

Neste cenário, o holandês dominou até a vitória. O francês Esteban Ocon, da Alpine, foi o quarto, à frente do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes. O alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin, foi o sexto, superando o espanhol Fernando Alonso, da Alpine, e o britânico George Russell, da Mercedes.

