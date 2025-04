A F1 Academy anunciou nesta quarta-feira (23) que os bastidores da temporada de 2024 da categoria feminina serão revelados na série F1: The Academy, que será lançada na Netflix.

O seriado, produzida pela Hello Sunshine, de Reese Witherspoon, será lançada globalmente na plataforma de streaming de filmes no dia 28 de maio. A produção terá sete episódios e será apresentada por Lisa Keane.

A série tem como produtoras executivas a Diretora Geral da F1 Academy Susie Wolff, ao lado de Ian Holmes e Isabelle Stewart pela F1, com Reese Witherspoon, Sara Rea e Sarah Lazenby como Produtoras Executivas pela Hello Sunshine.

A série documental acompanhará as batalhas da temporada de 2024. F1: The Academy destaca o drama das corridas, bem como as histórias pessoais e os altos riscos para as pilotos e as equipes ao seu redor, à medida que elas quebram barreiras no automobilismo.

