F1 - Horner: McLaren estava "tirando onda" no GP de Singapura

Lando Norris deu um verdadeiro 'passeio' em Singapura, o piloto da McLaren liderou a corrida de Fórmula 1 do início ao fim, tendo vantagem de mais de 20 segundos para Max Verstappen, que cruzou a linha de chegada em segundo. Inclusive, uma breve conversa entre seu pitwall e o piloto chamou a atenção.

No caso, o engenheiro do britânico perguntava em qual ritmo ele estava correndo e o competidor respondeu: "ritmo seis". Foi nesse momento que a equipe então disse que ele deveria manter o ritmo, ou acelerar um pouco, para conseguir vantagem de pelo menos cinco segundo sobre Verstappen.

Norris se esforçou e, em três voltas, a McLaren número #4 já tinha a diferença solicitada anteriormente. Esse foi um momento crítico para o tricampeão que perdia cerca de um segundo por volta.

A Red Bull não podia oferecer nada em troca e, quando Verstappen parou na 29ª volta, o holandês estava 24,7 segundos à frente do carro líder. Essa forma impressionante de Norris foi uma revelação para Christian Horner sobre a escala da vantagem da McLaren.

"Sim, eles estavam 'tirando onda'... Embora eu não devesse dizer isso em nenhuma entrevista oficial", disse ele, fazendo uma piada sobre a controvérsia de palavrões que surgiu no fim de semana de Singapura, uma vez que o termo em inglês utilizado pelo chefe da Red Bull é considerado palavra de baixo calão.

"Obviamente, ele [Norris] tocou o muro pela primeira vez, depois tocou pela segunda vez. Mas, obviamente, eles conseguiram se safar".

Lando Norris, McLaren MCL38, 1ª posição, recebe a bandeira quadriculada Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

"Na verdade, acho que Max fez uma corrida muito forte. Era o que tínhamos, o que, se considerarmos onde estávamos há duas semanas, acho que fizemos um grande progresso. Mas, obviamente, temos muito trabalho a fazer antes de Austin".

Embora a primeira parte da etapa tenha sido desmoralizante para a Red Bull, Horner diz que a equipe se anima com a semelhança do ritmo de seu carro e da McLaren com os pneus duros que as equipes trocaram para a corrida até a bandeirada.

"Eles foram muito rápidos", disse ele. "Acho que com o pneu duro parecíamos estar em melhor forma, mas é claro que a diferença já era muito grande, em uma pista que, de qualquer forma, é muito difícil de ultrapassar".

O chefe da McLaren, Andrea Stella, revelou, no entanto, que as diferenças entre os carros no pneu duro podem não ser realmente representativas, porque sua equipe instruiu Norris a diminuir o ritmo e evitar os carros retardatários.

"Para ser justo, na segunda parte do segundo stint, chamaram nossa atenção para o fato de que, assim que ficávamos atrás dos retardatários, o carro começava a ficar complicado", explicou.

"Portanto, o importante era não ter problemas, não cometer erros, não travar. Já tínhamos visto nos treinos que, assim que você fica atrás de um carro lento, parece que há algo errado com o carro: é apenas o efeito do 'ar sujo'".

"O foco estava totalmente voltado para trazer o carro para casa. Sugerimos a Lando que tentasse fazer a volta mais rápida, o que ele conseguiu. Mas depois disso, não queríamos mais falar sobre a volta mais rápida".

