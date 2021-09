O chefe da Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, afirmou que está esperando uma "imagem clara" do campeonato de 2021 da Fórmula 2 antes de decidir quem ocupará a segunda vaga de sua equipe para a temporada 2022 da Fórmula 1.

O anúncio de Valtteri Bottas para o próximo ano abriu a porteira para uma série de anúncios ao longo da semana, como George Russell na Mercedes e Alex Albon na Williams, deixando a segunda vaga da Alfa como a maior dúvida do mercado de pilotos.

Vasseur não tem mais a obrigação de ter um piloto da Academia da Ferrari e, enquanto o atual ocupante da vaga, Antonio Giovinazzi, pode seguir com a equipe em 2022, a marca está mantendo suas opções abertas.

O italiano aparenta ser a opção preferida da Ferrari, mas já haviam sugestões anteriores de uma troca de Mick Schumacher da Haas pela Alfa. O piloto da Alpine Guanyu Zhou é o principal rival de Giovinazzi, tendo um grande aporte financeiro chinês por trás.

Zhou é atualmente o segundo colocado na F2, mas a categoria tem ainda metade da temporada pela frente, com quatro etapas restantes em Monza, Sochi, Jeddah e Abu Dhabi, o que significa que o campeão deve ser oficializado apenas em 12 de dezembro.

Apesar de não ter mencionado Zhou, Vasseur deixou claro que está aguardando o desenvolvimento da temporada da F2: "A escolha é importante. Temos alguns jovens que precisam correr mais. E não temos como ter uma imagem clara antes disso".

Em Zandvoort, Vasseur disse que tinha receios em receber um novato na equipe devido à falta de testes, mas após confirmar Bottas como piloto principal, ele admite que essa pode ser uma possibilidade.

Ele quer trazer o pupilo da ART, Théo Pourchaire, mas já indicou anteriormente que 2022 seria muito cedo para a estreia do francês de 18 anos, que atualmente ocupa a sexta posição na tabela da F2.

As chances de Nyck de Vries, que perdeu a disputa com Albon pela vaga na Williams, parecem diminuir a cada dia.

"Tudo segue aberto, incluindo Antonio", disse Vasseur ao Motorsport.com. "Antonio está fazendo um bom trabalho. Mas acho que conseguir trazer Valtteri foi uma grande oportunidade para nós".

"Agora não faz diferença se o companheiro de equipe é um novato ou alguém com experiência, já que no beneficiaremos da velocidade e da experiência de Valtteri. Não comentarei quem está na lista ou não. Em alguns casos parece mais complicado devido à ligação com fornecedoras de motores".

"Temos um contrato com a Ferrari, e fazer esse tipo de acordo parece difícil ou até impossível. Vamos ver sobre os outros;

Vasseur sugeriu que Giovinazzi, que teve um bom final de semana em Zandvoort, ainda tem chances de manter a vaga.

"Acho que, com Antonio, veremos os próximos dois ou três eventos. Mas talvez ele tenha virado a página e essa situação pode ser um bom choque de realidade. Quero ter uma imagem clara antes de tomar a decisão com a diretoria".

