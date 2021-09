No mundo de Hollywood, Aston Martin é sinônimo do maior agente do mundo: James Bond. E a equipe de Fórmula 1 homenageará essa ligação neste fim de semana, com uma pintura especial para o GP da Itália em homenagem ao novo filme da série "007 - Sem Tempo para Morrer".

Há mais de 50 anos, a Aston Martin tem sido uma marca presente nos filmes de Bond, e a marca britânica vem fazendo uma divulgação pesada do novo filme, que será lançado no fim de setembro.

Para marcar o lançamento do filme, a equipe Aston Martin revelou algumas modificações na pintura do AMR21 para a etapa de Monza. O carro terá a logo 007 na lateral do cockpit no lugar da marca da Aston. E a mudanças não estão restritas ao carro. O motorhome e áreas de hospitalidade também farão alusão ao agente.

Já os pilotos Sebastian Vettel e Lance Stroll participarão de uma gravação para as redes sociais onde tentarão construir uma versão Lego da icônica Aston Martin DB5, enquanto a equipe também trabalhou em conjunto com o diretor Daniel Kleinman e o compositor David Arnold para a produção de um comercial.

"A Aston Martin é parte do DNA de Bond", disse Kleinman. "É uma parceria que não precisa de explicações, então foi muito divertido ver esses dois mundos juntos: os filmes do 007 e a Aston Martin na Fórmula 1. Espero que isso crie muita expectativa antes do lançamento do filme".

A marca Aston Martin retorna à F1 neste ano, mas essa não é a primeira vez que o espião marca sua presença na categoria. O atual James Bond, Daniel Craig, esteve presente no lançamento virtual da Aston no início do ano, que também teve a apresentação da Bond Girl do filme "Quantum of Solace", Gemma Arterton.

A Aston Martin não é a única equipe a correr neste fim de semana com uma mudança na pintura. A Alfa Romeo anunciou na quarta que mudaria seu design para celebrar a corrida em casa na Itália.

A logo localizada na cobertura do motor e entrada de ar será ajustada para incorporar o verde da bandeira da Itália além de celebrar o 111º aniversário da Alfa Romeo. Os pilotos Antonio Giovinazzi e Robert Kubica, substituindo Kimi Raikkonen pelo segundo final de semana consecutivo, também terão macacões especiais.

