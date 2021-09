Fernando Alonso acredita que a Alpine não tem ritmo para conquistar pódios no restante da temporada da Fórmula 1, mas espera ter um bom desempenho no GP da Rússia. O espanhol chega a Sochi neste fim de semana querendo melhorar o que foi demonstrado em Monza, onde foi oitavo na corrida depois de terminar em 11º na qualificação sprint no sábado.

O bicampeão, que é décimo no campeonato de pilotos, 16 pontos atrás de Pierre Gasly em nono e cinco à frente do companheiro de equipe Esteban Ocon, acredita que o desempenho da equipe deve melhorar no autódromo russo.

"Achamos que Monza foi um dos piores finais de semana para nós em termos de layout e características de nosso pacote", disse Alonso. "Então, na Rússia deve ser um pouco melhor. Nunca se sabe, porque você tem que se sentir confortável com o carro e o acerto na sexta-feira."

"Além disso, as condições climáticas parecem meio incertas no momento, ou até bem úmidas para sábado. Portanto, será importante ter bons treinos livres, porque podem ser os únicos testes. Com certeza estamos mais confiantes aqui do que na Itália."

Questionado sobre como seria pilotar em Sochi, um circuito de rua, no molhado, Alonso deixou claro que será complicado e que espera que Spa-Francorchamps não se repita.

"Acho que Sochi é uma pista muito plana, não há mudanças de elevação aqui, então a água acumula muito", comentou. "Para domingo, vamos cruzar os dedos para que não caia tanta chuva, porque a visibilidade ficaria ruim e não queremos ver nada como na Bélgica, isso é certo."

Sobre as chances de subir ao pódio, como fez Esteban Ocon no louco GP da Hungria, onde venceu, o bicampeão deixa claro que só uma corrida inesperada pode colocá-lo nessa posição.

"Estamos muito longe disso", reiterou o espanhol. "Penso que somos a quinta ou sexta equipe mais rápida. Para chegarmos ao pódio, precisamos mesmo de uma prova muito caótica. Seis ou sete primeiros é o nosso máximo."

"Fizemos isso em algumas etapas este ano e estou feliz com a consistência. Precisamos de muita sorte para conseguir um pódio, o que não foi meu caso até agora e não espero também nos eventos restantes. Obviamente, seria bem-vindo, mas acho que temos que trabalhar com expectativas realistas."

Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Para a classificação no próximo sábado, Alonso e Ocon chegam empatados no duelo interno: sete a sete. O espanhol admitiu que o desempenho do francês no início do ano o ajudou no seu processo de adaptação à F1 depois de duas temporadas longe da categoria.

"Tem sido muito apertado este ano. No começo, eu não estava nem perto. Então foi muito útil ter Esteban no seu melhor e tentar alcançar uma referência muito rápida foi uma coisa positiva para mim. Eu consegui fazer a minha adaptação em menos tempo graças a ele também."

"Há um ambiente muito bom na equipe e não posso pedir mais nada no momento. Vamos tentar trabalhar juntos para ajudar a Alpine no campeonato de construtores, que vai ser muito equilibrado contra Aston Martin e AlphaTauri. Portanto, precisamos do nosso melhor em cada fim de semana", concluiu.

