F1 - Alpine: "Alonso calou a boca de quem duvidou de seu retorno"

Fernando Alonso e Alpine vivem seus melhores momentos na temporada 2021 da Fórmula 1, após cinco GPs consecutivos nos pontos. O espanhol está a apenas quatro pontos do top 10 do Mundial de Pilotos e a direção da marca francesa acredita que o bicampeão vem calando os críticos com sua performance.

O rendimento de Alonso em SIlverstone atraiu olhares dos fãs e seu espetáculo na largada da corrida sprint voltou a deixar claro, se ainda haviam dúvidas, de que o espanhol não está de volta apenas para se divertir.

Marcin Budkowski, diretor executivo da Alpine, tem claro que a fome de vitórias de Alonso não se apagoou e que o bicampeão vem calando bocas nas dez primeiras corridas do ano.

"Acredito que definitivamente Fernando calou as bocas daqueles que duvidavam que seu retorno seria um sucesso. Sua velocidade segue ali e sua habilidade nas corridas é insuperável, como pudemos comprovar mais uma vez nas corridas do sábado e domingo [em Silverstone]".

"Não tenho dúvidas de que seguirá se esforçando, tanto ele quanto a equipe, a medida que a temporada avança. Depois de dois finais de semana difíceis, também foi bom ver Esteban em boa forma e um fim de semana sólido permitiu que voltasse aos pontos. Agora, pode aproveitar essa boa atuação e recuperar a forma magnífica do princípio da temporada".

Mesmo assim, Budkowski não quer se complacente, e ressalta o fato de que a Alpine não está na F1 para fechar o top 10.

"Apesar de ser bom termos pontuado com os dois em Silverstone, que são importantes para o campeonato, nossa ambição segue sendo mais alta que sétimo e nono. Hungaroring é um circuito estreito, e muito difícil de ultrapassar".

"Isso significa que a classificação será importante e que precisamos aproveitar o potencial do carro no sábado para nos colocarmos em posição de luta por mais pontos".

MARIANA BECKER: F1 na Globo estava LIMITADA e gerava FRUSTRAÇÃO; categoria está FELIZ com a BAND

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #121 - Como Verstappen se encaixa entre rivais históricos de Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: