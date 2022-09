Carregar reprodutor de áudio

A Alpine segue em busca de um candidato para assumir a vaga de Fernando Alonso e ser o parceiro de Esteban Ocon na temporada 2023 da Fórmula 1 e diz que sua preferência é por um piloto experiente, mas não descarta a possibilidade de contar com o estreante da Fórmula 2, Jackie Doohan.

A equipe de Enstone está de olho em um acordo para triar Pierre Gasly da AlphaTauri, porém, a Red Bull, que detém o contrato do francês, alega que só o liberará se conseguir o piloto da Indy, Colton Herta.

As chances de Herta ser figurinha presente no grid parecem cada vez mais pequenas, com o norte-americano precisando de uma superlicença e as esperanças de obter uma isenção da FIA parecem estar diminuindo.

Existem outras poucas opções experientes para Alpine que estão no mercado. Daniel Ricciardo ainda não tem um plano firme para 2023, mas deixou a então equipe Renault no fim de 2020 para se transferir à McLaren, enquanto Nico Hulkenberg pode se encaixar bem, mas está no crepúsculo de sua carreira.

É por isso que jovens como Doohan, que faz parte da Academia da Alpine, e Nyck de Vries, que impressionou na estreia pela Wiliams no último fim de semana, também têm chance. O CEO da Alpine, Laurent Rossi, disse que a prioridade para a equipe era garantir um piloto que marcaria pontos desde o início, em vez de precisar de tempo para se recuperar.

“Precisamos encontrar um piloto que seja capaz de marcar grandes pontos imediatamente”, disse Rossi, quando questionado pelo Motorsport.com sobre o tipo de piloto que a Alpine estava procurando.

“Isso basicamente nos leva a um piloto mais experiente, mas ao mesmo tempo que é capaz de crescer conosco. Então, esses são os critérios que usamos no momento.

“Otmar [Szafnauer] está liderando o processo: vendo todos os pilotos, discutindo com eles, avaliando opções, avaliando-os aqui, potencialmente avaliando-os em testes. Então eu acho que vai ser um processo que vai durar um pouco.

“Queremos tomar a decisão certa e não há pressa.”

Doohan não teve dificuldades em surgir como um candidato na corrida pelo assento da Alpine em 2023, quando assumiu a pole position para a corrida feature em Monza, na última semana.

Questionado sobre se o australiano estava no radar da equipe, Rossi disse: “Sim, absolutamente.

“Jack certamente tem um senso de timing muito bom, porque ele está se saindo muito bem no momento.

“Para ser honesto, já sabíamos que ele era muito rápido, a velocidade bruta que ele tem, mas ele ganhou muito em maturidade. Mostra na pista, mas também fora da pista. Quero dizer, as conversas que temos são muito impressionantes. Acho que algo clicou, ele deu um passo, o que é muito bom.”

No entanto, apesar dos elogios, Rossi ainda acha que seria melhor para alguém como Doohan ter um ou dois anos longe da pressão de uma equipe de ponta para aprender as coisas em uma equipe menor.

“Independentemente de seu valor, ainda acreditamos que o melhor caminho para um jovem piloto é potencialmente entrar em uma equipe onde você tem um pouco menos de pressão para entregar”, acrescentou Rossi.

“Prefiro que ele danifique sua primeira asa em outro lugar, encontre seus limites em um carro novo, porque o passo é grande de um F2 para um F1.

“É o que todo mundo faz em outros lugares. É por isso que George [Russell], apesar de seu talento incrível, mesmo pedigree, e Charles [Leclerc] também, eles precisam basicamente aprimorar suas habilidades em uma grande máquina que é muito mais rápida que a F2 por um ano ou dois. Então esse é o plano para Jack.

“Isso não quer dizer que não estamos considerando ele, porque sua forma é impressionante. Então, estamos olhando para ele.

“Mas, novamente, ainda estamos tendo em mente o critério principal, que é estar pronto para marcar pontos imediatamente e nos ajudar a continuar crescendo desenvolvendo o carro.

“Então precisamos de alguém que seja capaz de mostrar o caminho ao lado de Esteban. Não podemos desenvolver um carro em apenas um lado da garagem.”

