A temporada 2022 da Fórmula 1 pode estar chegando ao fim, mas as equipes seguem desenvolvendo seus carros. E a Alpine promete levar uma nova especificação de assoalho para o GP de Singapura que promete entregar um passo adiante 'massivo' em termos de geração de downforce.

A equipe de Estone tem o quarto carro mais rápido do grid na maior parte da temporada, e luta contra a McLaren pela posição no Mundial de Construtores, estando 18 pontos à frente no momento.

Enquanto a equipe terminou sem pontuar em Monza, permitindo uma aproximação da McLaren graças à sétima posição de Lando Norris, a Alpine acredita que o fim de semana desapontador tem como culpa o traçado de alta velocidade de Monza, que não casa com as características do A522.

Alan Permene, diretor esportivo da Alpine, defende que a performance de Monza foi um ponto fora da curva e, para a próxima corrida, em Singapura, a natureza de baixa velocidade aliada a um novo desenvolvimento, deverá dar à equipe um rendimento bastante diferente.

"Certamente, 100% um ponto fora da curva. Teremos um novo assoalho em Singapura, que será um passo adiante massivo em downforce. Estaremos de volta onde devemos estar, e mal podemos esperar por isso, e especialmente Suzuka com esse carro. Será divertido".

A Alpine admitiu que não esperava uma performance tão problemática na Itália, após ser tão competitiva em uma Spa de baixo arrasto.

Mas Permene diz que há alguns pontos-chave que precisam ser estudados, como a queda de ritmo do carro após uma sexta-feira aparentemente competitiva.

"Não esperávamos sofrer. Achei que estaríamos ok. Estávamos bem na sexta-feira, e isso que é o complicado, não entendemos. Stints longos com DRS, então estávamos com arrasto total e parecíamos bem. Mais rápidos que a McLaren e todos que estávamos competindo".

"Certamente não éramos tão rápidos quanto o carros da frente, mas não parecia que teríamos maiores dramas. Definitivamente tivemos um arrasto grande, mas descobrimos qual era o modo mais rápido por aqui, e foi assim que corremos".

"Mas sofremos com o ritmo um pouco. Sofremos na classificação. Ambos os pilotos disseram que cometeram erros, o que é pouco característico, então claramente o carro estava difícil de ser guiado. Na corrida, não tínhamos ritmo, e não tínhamos aquela performance da sexta-feira".

