Nyck de Vries impressionou seus colegas no paddock. O piloto reserva da Mercedes, de 27 anos, teve a chance da vida durante o fim de semana da Itália, quando de repente recebeu um telefone no Paddock Club.

O holandês deu início a um fim de semana surreal, um fim de semana em que ele começou pela Aston Martin e terminou com dois pontos no campeonato. O próprio De Vries está logicamente muito satisfeito com seu desempenho, mas outros pilotos também o deram um tapinha nas costas. Eles sabem que uma estreia vem com muita pressão e que é muito mais difícil sem uma preparação adequada.

"Eu vi Nyck lutando na minha frente. Naquela hora, ele ainda estava lutando pelo P10", disse Max Verstappen após uma pergunta do Motorsport.com quando ultrapassou de Vries.

O campeão mundial fez isso de forma bastante tática, a propósito, com o qual imediatamente deu ao seu compatriota um pouco mais de ar em comparação com Zhou Guanyu. "Definitivamente não é fácil entrar em um carro e fazer um desempenho tão bom. Pelo que vi, ele se saiu muito bem.

"Quando o vi defendendo contra Zhou na minha frente, pelo menos ele ficou muito calmo. Não cometeu erros e estou muito feliz por ele. Marcar pontos na sua primeira corrida é impressionante", relatou Verstappen.

Imediatamente após a corrida, o piloto da Red Bull parabenizou o estreante na praça e revelou que os dois estiveram em contato um com o outro antes da largada.

"Foi um pouco inesperado que estivéssemos na mesma linha de largada juntos... Brincamos sobre isso à noite antes da corrida. Ele é um grande amigo meu. Antes da largada também conversamos um pouco e eu disse a ele para não se estressar muito."

"Lembrei da minha primeira corrida, que tudo passa tão rápido. Você tem que entrar com a ideia de 'vamos ver o que acontece', não estressado ou pensando 'tenho que começar bem e eu tenho que ter uma boa primeira volta.' Mas parece que ele lidou com tudo muito bem. Acho que isso é legal porque nos conhecemos muito bem."

