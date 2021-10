A Red Bull ganhou um elemento extra para o final da temporada da Fórmula 1 de 2021 em suas instalações, embora a equipe já tenha decidido não investir mais em desenvolvimentos importantes para o RB16B.

Helmut Marko, consultor da Red Bull Racing, revelou à Sky Sports F1 da Alemanha que Adrian Newey, mago do design, estava fora de ação após sofrer um acidente de bicicleta, mas que agora está de volta.

"Estamos bem posicionados, mas Newey é claramente a nossa figura chave. A sua ausência nas primeiras corridas da temporada deveu-se ao fato de não sabermos a gravidade da lesão. Ele teve que ser submetido a várias cirurgias", reconheceu Marko.

"Ele não está totalmente apto agora, mas está pronto para fazer seu trabalho", disse o austríaco, que observou que Newey identificou imediatamente áreas falhas após a exibição da equipe em Istambul: "Ele reconheceu imediatamente as dificuldades que tínhamos na Turquia. em termos de configuração.”

Na última corrida, a Red Bull terminou no pódio com Verstappen e Sergio Pérez, mas nunca teve a chance de lutar pela pole position obtida em pista por Lewis Hamilton, mas dada a Valtteri Bottas após uma penalidade de 10 posições contra o britânico.

Na corrida, Bottas escapou sem dificuldades e o holandês ficou sozinho na segunda posição.

Marko disse que a comunicação entre Verstappen e Newey será a chave para ajustar o carro nas próximas corridas, então eles trabalharão juntos imediatamente.

"Haverá uma reunião com Verstappen na próxima semana em Milton Keynes para que estejamos no mesmo nível novamente em termos de carro."

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.