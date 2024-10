A Williams vive hoje uma situação mais tranquila na Fórmula 1, após a família de Sir Frank vender a equipe para a Dorilton Capital em 2020. E, olhando agora, quatro anos após deixar a estrutura, a ex-chefe Claire Williams lamenta não ter pensado em uma saída para salvar o time de Grove da crise financeira.

Desde que a Dorilton Capital adquiriu a equipe, a Williams saiu do buraco que se encontrava e, agora, sob o comando do chefe James Vowles, ela está em um caminho de reestruturação e crescimento.

A partir de 2021, a Williams vive uma crescente na performance também, conseguindo terminar o Mundial de 2023 na sétima posição. E, apesar de ter caído para oitavo até aqui em 2024, o time tem uma perspectiva positiva para 2025, com uma forte dupla, que será formada por Alex Albon e Carlos Sainz.

Em entrevista ao podcast Business of Sport, Claire analisou o momento na qual a equipe atravessava, e, olhando agora, quatro anos depois de sua saída, lamenta não ter pensado em uma saída antes:

"Em 2020, estávamos completamente falidos, tudo começou quando um de nossos principais patrocinadores cancelou o contrato e não pagou", disse ela em relação ao fim repentino do contrato com a ROKiT. "Nós os levamos ao tribunal e ganhamos, mas isso ainda deixou um grande buraco em nosso orçamento".

Agora, olhando em retrospecto, ela lamenta não ter feito uma parceria com Lawrence Stroll para salvar a equipe, nos mesmos moldes que o bilionário canadense fez com a Aston Martin.

"Tínhamos uma colaboração com Lawrence Stroll na época e, olhando para trás agora, fico louca com o fato de Lawrence estar conosco naquela época. Nós ficamos sem dinheiro, pura e simplesmente".

