A Aston Martin revelou que modificou quase todos os componentes visíveis em seu carro de Fórmula 1 deste ano em uma tentativa de ajudar a reverter sua temporada. O time baseado em Silverstone teve um início complicado com as novas regras da categoria, projetadas para reduzir a força aerodinâmica e prejudicando especialmente seu conceito de baixo rake.

Depois de passar algum tempo lutando perto da parte de trás do meio-campo, a escuderia teve bons ganhos ao iniciar um ataque agressivo de desenvolvimento. Sebastian Vettel já terminou duas vezes no pódio, embora tenha perdido o segundo lugar na Hungria devido a uma irregularidade no combustível.

O diretor de desempenho Tom McCullough elogiou os esforços que a equipe fez para ficar no topo e ofereceu uma visão sobre o quanto mudou com seu carro.

"Foi e é um processo mais ou menos interminável de desenvolvimento iterativo e, como resultado, quase não há parte externa visível do nosso veículo que não tenha sido aprimorada de alguma forma entre o Bahrein e Silverstone”, disse ele.

"Está funcionando. Sabemos ainda não somos os mais rápidos, mas agora estamos mais próximo em desempenho dos principais rivais do que no início da temporada, e isso é o resultado de um programa cuidadosamente administrado de melhoria aerodinâmica que envolveu tentativa e erro, mas apresentou resultados reais."

Embora a Aston Martin tenha obtido bons ganhos, ela sabe que não pode continuar se desenvolvendo. Com a revolução das regras da F1 em 2022 se aproximando rapidamente, McCullough reiterou que os esforços agora terão que ser transferidos para o projeto do próximo ano.

"Foi um trabalho muito impressionante e saúdo meus colegas por isso", disse o diretor. "No entanto, como quase todas as equipes, vamos transferir esse esforço e recursos para a tarefa de tornar nosso carro 2022 o mais competitivo possível após a pausa de verão."

Progresso de Vettel

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, with his trophy Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

McCullough também tem alguns elogios pela forma aplicada que Sebastian Vettel transformou sua campanha após um início de ano muito complicado.

"Nosso 'novo garoto', Seb, foi inicialmente prejudicado por sua falta de familiaridade com a maneira como nosso carro funciona e se sente, depois pela falta de confiabilidade que sofreu nos testes de pré-temporada no Bahrein."

"Ele tem trabalhado com muito afinco desde então, em nosso simulador de fábrica e nos circuitos, para nos ajudar a analisar nossas corridas anteriores e nos prepararmos juntos para as próximas da melhor maneira possível", concluiu.

F1 2021: Rico Penteado aponta favoritos na segunda metade do campeonato | TELEMETRIA DE FÉRIAS

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: