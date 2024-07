Depois do surpreendente início da temporada de 2023 da Fórmula 1, a Aston Martin não conseguiu manter o alto ritmo durante o resto do ano e em 2024. As melhorias em Silverstone da equipe britânica parecem ter funcionado, mas a AM terá trabalho a fazer para melhorar sua posição no campeonato de construtores.

A diferença de perfomances entre os dois inícios de temporada é notável: enquanto Fernando Alonso marcou 149 pontos nas 12 primeiras corridas de 2023, o veterano espanhol conseguiu apenas 45 no mesmo número de corridas em 2024, sem pódios.

Explicar a diferença entre o início de 2023 e a aparente queda no restante do ano passado e em 2024 não se resume a um único problema. mas é, em grande parte, o resultado de outras equipes que fizeram grandes melhorias entre as temporadas.

O AMR23 da Aston Martin era, muitas vezes, o segundo ou terceiro carro mais rápido no início de 2023, mas a equipe não conseguiu ganhar a mesma quantidade de terreno com suas atualizações e acabou na quinta colocação do campeonato de construtores.

Ela parece ter consolidado essa posição na maior parte do tempo, embora tenha sido submetida a um teste intenso por parte da RB, que estava em ascensão quando a temporada europeia começou.

Isso pode ser atribuído a uma atualização feita pela AM em Imola, que incluía uma nova asa dianteira, assoalho e carroceria que tinha expectativa de aumentar o nível de desempenho geral do carro. Em vez disso, o carro ficou mais difícil de dirigir; o acidente de Alonso nos treinos e a classificação em Imola sugeriram que os pilotos estavam com dificuldades com o carro, após as revisões.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, vai para a brita Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Os problemas de controle resultaram na queda da performance; os únicos pontos da equipe nas quatro corridas seguintes aconteceram em Montreal, onde Lance Stroll, em sétimo, seguiu Alonso, enquanto as duas Aston pontuavam pela terceira vez na temporada.

"Temos algumas características de equilíbrio que tornaram o carro um pouco mais difícil de ajustar e dirigir, mas acho que a maioria das pessoas está lutando contra isso", disse o diretor de desempenho da Aston Martin, Tom McCullough. "É sempre um compromisso".

McCullough também declarou que "dito isso, estamos precisando adicionar apenas o desempenho básico ao carro para sermos competitivos com quem estamos tentando competir. Ficamos um pouco aquém [na Espanha e na Áustria] e com a natureza dessas pistas. Mas tínhamos o mesmo carro de especificações no Canadá e tivemos um fim de semana muito mais competitivo. Nós entendemos as razões para isso".

Entende-se que os problemas do AMR24 surgem principalmente em circuitos com curvas de raio maior ou mais rápidas, daí seu desempenho abaixo em Barcelona e durante os dois setores finais no Red Bull Ring. O mapeamento do GPS sugere que Alonso teve dificuldades para acelerar nas duas últimas curvas, demonstrando a falta de confiança nas curvas em que o piloto realmente precisa mais do carro.

A introdução de uma nova asa dianteira no GP da Inglaterra buscou solucionar alguns dos pontos fracos nas curvas de maior velocidade, dada a proliferação delas no circuito de Silverstone. A equipe chegou em sétimo e oitavo, levando Alonso a comentar que a Aston havia "voltado à normalidade" com seus novos ajustes.

O diretor da equipe, Mike Krack, declarou que "queria ser um pouco mais conservador" e, embora estivesse satisfeito com a pontuação dupla, compartilhava a preocupação de que nenhum dos pilotos da Aston tinha conseguido desafiar melhor o sexto colocado, Nico Hulkenberg.

Explicando os próximos passos, McCullough disse que as metas para o caminho de desenvolvimento da Aston Martin eram duas: adicionar downforce "eficiente" ao AMR24 e continuar a eliminar as características difíceis do carro em curvas mais longas.

Tom McCullough, diretor de desempenho da equipe de F1 da Aston Martin Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

A equipe de Silverstone tem atualizações planejadas para as próximas duas corridas, na Hungria e na Bélgica, que espera colocar a equipe em uma trajetória ascendente antes da pausa de verão.

"Acho que, desde a corrida inicial no Bahrein, quando o carro começou a rodar, em relação ao carro do ano passado, vimos algumas características que estamos tentando trabalhar para reduzi-las", disse McCullough.

"Estamos equilibrando isso com a adição de carga de base pura também, porque com as características que temos, se adicionarmos downforce eficiente, o carro fica mais rápido. Todos nós sabemos disso. Portanto, estamos equilibrando esses dois fatores. O equilíbrio do carro talvez seja mais desafiador quando temos curvas de longa duração. É mais difícil do que em circuitos com curvas de duração muito mais curta. O equilíbrio não é tão importante nesse caso", disse o diretor de desempenho da Aston Martin.

McCullough disse que "portanto, estamos fazendo essa troca. Em última análise, queremos um carro que seja fácil de trabalhar na pista, fácil para os pilotos dirigirem e que tenha mais desempenho geral."

A Aston Martin ainda está trabalhando em sua mudança de fábrica, já que os blocos mais novos começam a ficar prontos. O túnel de vento não estará em funcionamento até 2025, o que significa que a equipe terá que continuar alugando o túnel da Mercedes, em Brackley, por enquanto.

Com o recrutamento contínuo, contratando Enrico Cardile, da Ferrari, como diretor técnico e Andy Cowell como CEO do grupo, a Aston Martin também espera que possa melhorar no curto prazo antes que o novo pessoal comece a exercer um efeito sobre a equipe no futuro.

E, quando o túnel de vento estiver finalmente concluído, ele deverá estar pronto para o serviço de desenvolvimento do novo maquinário de 2026 - um ano em que a Aston Martin espera causar uma boa impressão.

