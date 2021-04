Com Mercedes e Red Bull com uma vitória cada no início da temporada 2021 da Fórmula 1, a categoria parece a caminho de uma grande luta pelos títulos deste ano, que devem ser resolvidos apenas na reta final. Enquanto isso, o consultor da Red Bull, Helmut Marko, teme que as equipes não tenham outra opção a não ser manter o desenvolvimento do carro de 2021 por muito tempo na temporada, podendo afetar 2022.

Até aqui, temos uma vitória de Lewis Hamilton no Bahrein e uma de Max Verstappen em Ímola. E com uma diferença marginal de performance entre os carros, as duas equipes estão dando o seu melhor para seguir desenvolvimento e melhorar o pacote o máximo possível.

Porém, com as equipes da F1 sabendo que precisam dedicar o máximo de recursos possíveis para o desenvolvimento do carro de 2022, logo chegará o momento em que elas terão que abandonar o projeto atual.

Porém, Marko acredita que uma das consequências dessa luta próxima entre Red Bull e Mercedes é que ambas devem seguir trabalhando no carro atual além do ponto que seria ideal para parar.

Ele deixou claro que a Red Bull precisa fazer todo o possível para conquistar o título, e é por isso que ele celebra o bom momento que a forma atual do carro trouxe.

"Precisamos dessa euforia, paixão e entusiasmo", disse Marko em entrevista ao canal austríaco ServusTV, que pertence à Red Bull. "Ainda temos 19 corridas pela frente [21 segundo o calendário original] e temos que dar tudo de nós".

"O problema virá antes da pausa de verão quando, teoricamente, o ideal seria focar o trabalho no desenvolvimento do carro de 2022. O problema é: se continuarmos tão próximos, acredito que nem a Mercedes nem nós, certamente nós, não vamos desacelerar no desenvolvimento".

A diferença de performance entre Red Bull e Mercedes parece bem pequena. O RB16B parece ser mais rápido em classificações, mas o W12 parece ter uma vantagem no gerenciamento de pneus durante as corridas.

Marko reconhece que, no momento, a Mercedes tem uma vantagem em ritmo de corrida, mas acredita que as condições mais frias em Ímola também influenciaram.

"Acho que a Mercedes teve o carro mais rápido em Ímola na corrida. Na volta de classificação, somos mais rápidos. Mas também acho que a baixa temperatura teve a ver com isso. Além disso, o gerenciamento de pneus da Mercedes é melhor no momento".

Christian Horner, chefe da Red Bull, acredita que precisará de mais duas corridas, no mínimo, para ter uma noção real sobre qual equipe tem uma vantagem sobre a outra.

"Agora tivemos uma base com duas corridas, mas sempre disse que precisamos de quatro corridas ou mais para termos uma imagem real da situação de cada equipe. Estamos vendo um padrão que é muito próximo entre os carros, e Lewis e Max. No momento, são ganhos marginais aqui e ali".

"Vimos que eles lidam bem com a degradação. Mas definitivamente Ímola consolida o ritmo que tivemos na pré-temporada e na etapa do Bahrein. E espero, egoisticamente falando, e para a F1, que eles estejam desejando uma grande rivalidade entre esses dois pilotos. Será algo benéfico para o esporte".

