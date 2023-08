A Ferrari busca voltar aos seus melhores dias na Fórmula 1 e, segundo Charles Leclerc, esse processo tem o auxílio de uma 'bolha protetora' criada pelo chefe Fréderic Vasseur para bloquear o clima negativo externo.

O time de Maranello vive uma temporada difícil em 2023, caindo na tabela em relação a 2022 quando terminou com o vice-campeonato de construtores após iniciar o ano com esperanças de lutar pelo título.

Sob a direção de Vasseur, a equipe fez várias mudanças de infraestrutura além de modificações no carro que parecem ajudar a dar um norte, comprovado pelo pódio de Leclerc na Bélgica.

Falando em uma entrevista exclusiva com o Motorsport.com, Leclerc disse ter ficado impressionado com o modo como a Ferrari respondeu rapidamente aos desafios do começo do ano. Ele ainda destacou o papel de Vasseur para lidar com o problema histórico da equipe sofrer com a pressão externa, especialmente as críticas da imprensa italiana.

"Acho que criamos uma bolha sem ser muito influenciados pelo que está acontecendo fora, o que é realmente bom. Fred entrou de cabeça e entendeu de cara que a mídia já influenciou a equipe de certa forma no passado, e esse foi um de seus focos no começo do ano".

"Nisso, evoluímos. Então não sinto mais que esse seja o caso. Claro, há momentos que são difíceis de lidar, mas é o mesmo para todos no paddock, apesar da Ferrari sempre estar mais sob os holofotes".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

O desapontamento da temporada não é novidade para Leclerc, que viveu um período difícil em 2020, quando a Ferrari viveu seu pior ano em quatro décadas. Mas ele acha que a equipe está lidando melhor com as coisas agora, com a Ferrari tendo uma ideia melhor sobre a direção que precisa seguir

"Todos passamos por isso em 2020, quando obviamente os resultados não foram tão bons quanto o que esperávamos no começo da temporada. É difícil. Mas eu sinto que, nestes momentos, o mais importante é sempre ter uma direção para seguir e trabalhar, porque é muito fácil se perder no caminho quando as coisas não vão como você gostaria".

"Muitas vezes não vem de somente uma coisa, são várias que criam uma pequena diferença no caminho errado. E você precisa apontar essas coisas e trabalhar nelas, não questionar tudo. Acho que agora estamos fazendo um bom trabalho".

"Em 2020, eu sentia que era mais difícil encontrar esse caminho. Mas, neste ano, sinto que já estamos nele. E estamos trabalhando na direção correta".

A busca da Ferrari para resolver seus problemas de 2023 não foram tão simples, com a equipe buscando um 'erro de característica' em vez de uma simples falta de ritmo.

Sprint pole winner Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

O SF-23 se mostrou um carro muito rápido de classificação, com Leclerc fazendo duas poles no ano. Porém, uma falta de consistência nessa performance, causada por uma forte degradação de pneus, deixaram Leclerc e Carlos Sainz com problemas nas corridas.

Questionado se resolver esse problema seria mais difícil do que simplesmente adicionar mais downforce, Leclerc disse: "Parece complexo".

"E, para ser honesto, você faz as duas primeiras corridas e percebe que há algo estranho. Porque na classificação somos muito rápidos e, nas corridas, sofremos muito. No fim, o carro é o mesmo e não temos como mudá-lo. Mas assim que entendemos as duas, três coisas que precisamos melhorar no ritmo de corrida, ficou clara qual era a direção que teríamos que tomar".

"Isso leva tempo que é a F1, não é de um dia para o outro que podemos melhorar. Avançamos, mas precisamos ir além, porque o caminho para alcançar a Red Bull é longo".

Qual a DIFERENÇA entre o domínio de Max com a Red Bull e pico de Hamilton/Mercedes? E a McLaren?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #242 – O que a F1 2023 tem trazido de positivo, apesar da falta de vencedores diferentes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: