Valtteri Bottas chega para a sua quinta temporada com a Mercedes na Fórmula 1, e, até agora, ainda não conseguiu bater seu companheiro de equipe Lewis Hamilton, terminando com o vice-campeonato em 2019 e 2020. Para mudar essa escrita, o finlandês afirmou que planeja ser mais exigente e até "um pouco mais egoísta" com a equipe este ano para se colocar na luta pelo título.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, reconheceu no final do ano passado que a equipe precisava dar mais apoio a Bottas após discussões com o finlandês, resultado em uma mensagem ao piloto durante a classificação em Abu Dhabi.

Falando com veículos de imprensa pela primeira vez neste ano durante o lançamento do W12, carro da Mercedes para 2021, Bottas explicou como que as conversas com a equipe foram importante para garantir que a pressão não ficasse fora de controle, permitindo que ele possa melhorar sua performance.

"Em alguns dos meus anos na F1 eu definitivamente coloquei muita pressão sob mim mesmo. Em alguns, eu sofri muita pressão externa e vice-versa, mas talvez eu não tenha me pressionado o suficiente. É uma questão de encontrar o balanço ideal e usar isso do melhor modo possível".

"O que eu preciso fazer é conversar com a equipe sobre o quanto eles pressionam e o mesmo vale para mim. Eu preciso ser honesto comigo mesmo para tudo, encontrar uma maneira de me manter bem para cada final de semana".

"Lewis venceu os títulos comigo como companheiro todos esses anos, mas chego a esse ano virando a página, e acredito que posso lutar pelo título. Esse é o meu objetivo para este ano. Mas o caminho até lá é longo, e preciso tratar disso passo a passo".

Bottas venceu dois GPs em 2020, mas sofreu para encontrar a mesma consistência de Hamilton, que triunfou em 11 oportunidades. O finlandês explicou como está focando para exigir mais de si próprio e da equipe ao seu redor em 2021, garantindo que tenha o apoio ideal para lutar pelo título.

"Neste ano estou cobrando como nunca de mim mesmo. Obviamente não vou exagerar em nada, mas meu objetivo é chegar em Abu Dhabi e falar que dei o meu melhor. Que eu fiz tudo que estava ao meu alcance para conquistar o título".

"Esse é o meu objetivo para este ano, e será o mesmo para quem estiver trabalhando ao meu redor. Vou cobrar o quanto achar necessário, ter o apoio e a informação que preciso, talvez sendo até um pouco mais egoísta".

"Será um ano, dando o meu melhor, um período curto de tempo. Essa é a mentalidade que terei, e isso vai incluir as pessoas ao meu redor".

