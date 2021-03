Max Verstappen chega à semana do GP do Bahrein de Fórmula 1 animado após uma pré-temporada encorajadora com a Red Bull, após o RB16B provar ser rápido e consistente, um contraste ao final de semana problemático da Mercedes e seus problemas de balanço. Mas, para o holandês, sua equipe seria "tonta" de achar que chega para a primeira corrida de 2021 à frente de sua principal rival.

Apesar da Red Bull estar feliz com a posição que se encontra, Verstappen segue cauteloso sobre suas perspectivas frente à Mercedes, crente de que a equipe alemã não mostrou sua verdadeira forma.

"Certamente o teste foi um começo positivo para nós e podemos ficar felizes com o bom número de voltas e a boa compreensão do carro, mas isso não significa nada em relação à performance".

"Sei que as pessoas estão animadas e acreditam que estamos falando isso apenas para abaixar os ânimos, mas a Mercedes segue sendo a favorita. Como não seriam após conquistar sete títulos consecutivos?".

"Tenho certeza que a Mercedes também quer que as pessoas pensem que somos os favoritos para nos pressionar, mas estamos focados em nós. Podem ter certeza que todos na equipe e na Honda estão dando o melhor para bater eles e qualquer um que pode ser rápido".

"Vejo cada temporada como uma nova oportunidade de vencê-los, mas seríamos tontos ao esperar que a luta seria fácil, olhar para a pré-temporada e achar que estamos na frente. Pessoalmente, mal posso esperar para ver todos dando o melhor no Q3".

"É nesse momento que veremos todos com potência máxima e combustível mínimo, é quando veremos o real desenvolvimento de performance, e na corrida vamos ver quem mantém essa performance. Espero que sejamos bons em ambos".

O companheiro de Verstappen, Sergio Pérez, reconheceu que não há motivos para a Red Bull calcular onde se encontra perante a Mercedes.

"Acho que quanto mais você tenta descobrir o que os outros estão fazendo, mais você se perde, então não há porquê ficar analisando. Temos que esperar até a classificação".

Verstappen reiterou que o RB16B não mostrou vícios em suas primeiras saídas, o que aumenta sua esperança de que pelo menos a Red Bull conseguirá bater de frente.

"Não é possível falar de limitações ainda, já que andamos apenas em condições quentes e cada pista tem suas particularidades, mas tenho uma boa sensação do carro. Da minha parte, é estável suficiente para me deixar confortável. Há coisas para melhorar, mas sempre estamos buscando isso e os engenheiros estão focados nisso".

