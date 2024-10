F1 - Briatore: Alpine espera negociações com Sainz para 2026

O anúncio da contratação de Lewis Hamilton pela Ferrari no início da temporada de 2024 da Fórmula 1 causou uma verdadeira dança das cadeiras entre as equipes. Carlos Sainz, que ficou sem assento, foi um dos nomes mais citados durante esse período, sendo relacionado aos assentos da Alpine, Williams, Mercedes e Sauber/Audi.

Por muito tempo, o espanhol esteve na disputa pela vaga francesa, isso porque Esteban Ocon optou por não renovar com a Alpine. No entanto, Sainz optou por assinar com a Williams, se tornando companheiro de Alexander Albon em 2025.

Agora, após tudo já estar confirmado, Flavio Briatore confessa que não se arrepende de não ter conseguido convencer o espanhol, uma vez que a Alpine ainda não consegue fornecer um carro competitivo o suficiente para seus pilotos.

"Carlos era uma opção, mas era muito cedo. Antes de falarmos sobre pilotos, temos que construir um carro competitivo primeiro", explicou ao Motorsport.com.

"Porque se o carro não tiver um bom desempenho, não faz absolutamente nenhuma diferença o piloto que colocamos atrás do volante", acrescentou Briatore, que está tentando fazer o trabalho com um novo chefe de equipe. "Portanto, primeiro temos que limpar a casa com Oli [Oakes] e motivar novamente o sistema e todos na Alpine".

Briatore diz que a McLaren e os jovens são a prova de que não vale a pena pagar grandes quantias de dinheiro a pilotos experientes, pois o trabalho que eles fazem pode ser feito por jovens talentos.

"Há um ano, ele [Max Verstappen] venceu todas as corridas, agora que outros carros são competitivos, outros jovens pilotos estão vencendo corridas".

"No momento, não quero gastar X milhões [em um piloto)] porque, para nós, isso não faz diferença. Estamos muito felizes com [Pierre] Gasly e agora temos um jovem piloto", acrescentou Briatore, referindo-se a Jack Doohan.

"Mas se Carlos quiser vir até nós em 2026, nós estaremos aqui".

