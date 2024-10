O segundo assento da Red Bull segue dando o que falar dentro e fora do paddock, mas uma coisa é certa: Helmut Marko não quer mais assistir a Sergio Pérez defendendo as cores da equipe ao lado de Max Verstappen na Fórmula 1.

Apesar de defender publicamente Liam Lawson no assento para 2025, dessa vez, o conselheiro dos taurinos não descartou o nome de Yuki Tsunoda, que vem fazendo um bom trabalho na RB.

Importante lembrar que o neozelandês assumirá o cockpit de Daniel Ricciardo a partir do GP dos Estados Unidos no próximo fim de semana após a demissão dramática do australiano. Tal movimento tem a intenção de testar os nomes da academia da Red Bull, visando o mercado para 2026.

"Tsunoda é um candidato para dirigir ao lado de Max em 2025. As corridas restantes desta temporada decidirão como serão nossas duplas de pilotos no próximo ano", explicou Marko ao F1Insider.

"Decidimos comparar Lawson e Tsunoda. [Ele] têm o mesmo material, as mesmas condições e agora todos têm seis corridas para provar que são os melhores".

Caso Tsunoda ou Lawson receba a promoção em 2025, isso pode causar um efeito dominó dentro da Red Bull e 'catapultar' o jovem Isack Hadjar para a segunda vaga na RB.

Faltando seis corridas no calendário da F1, Lawson e Tsunoda enfrentarão uma batalha direta para mostrar quem seria o melhor companheiro para o tricampeão Verstappen.

Enquanto isso, Pérez tentará melhorar seu desempenho e conseguir melhores resultados, visando manter seu contrato, que tem validade até 2026.

