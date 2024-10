Por que acordo da Toyota com a Haas não é um retorno à F1

O anúncio da parceria entre a Toyota com a Haas, provocou a ideia de que isso marca o primeiro passo da marca japonesa para retorno oficial à Fórmula 1. No entanto, não é bem assim que a empresa enxerga o novo acordo com o time americano.

Desde a decisão da fabricante japonesa de abandonar as corridas no final de 2009, em meio às consequências da crise financeira global e de seu fracasso em vencer na pista, o mundo e a série estão em um lugar muito diferente, onde competir novamente faria muito sentido.

A popularidade da F1 está imensuravelmente maior agora e a Toyota ficou de fora desse 'grupinho' de sucesso e viu a rival Honda se tornar campeã novamente com a Red Bull.

Mas, embora seus laços com a categoria nunca tenham sido completamente cortados - seu túnel de vento fabricado na Colônia foi usado por equipes como a McLaren até o ano passado - da mesma forma, nunca teve vínculos diretos com os campeonatos ou seus concorrentes.

No entanto, tudo isso muda com o acordo com a Haas, já que os pilotos, mecânicos e engenheiros de desenvolvimento da Toyota estarão envolvidos em um programa oficial de testes, além de trabalharem no desenvolvimento aerodinâmico, no projeto e na fabricação dos carros.

Mas se houve uma mensagem clara na coletiva de imprensa oficial em Fuji, na sexta-feira, para anunciar o acordo, foi a de que se tratava de tudo, menos de um retorno formal.

Como o presidente da Toyota, Akio Toyoda, fez referência ao falar com a mídia: "Por favor, certifiquem-se de que as manchetes de amanhã não sejam: 'Toyota finalmente retorna à F1'".

Ayao Komatsu, diretor da equipe de F1 da Haas, Akio Toyoda, presidente da Toyota Motor Corporation, Tomoya Takahashi, presidente da GAZOO Racing Foto de: TOYOTA GAZOO Racing

"Em vez disso, seria ótimo ver manchetes e artigos que inspirassem as crianças japonesas a sonhar com a possibilidade de que elas também pudessem um dia dirigir os carros mais rápidos do mundo".

A parceria tem como objetivo principal ajudar a Toyota a atingir sua meta de oferecer a seus jovens engenheiros, funcionários e pilotos um canal para chegar à tão sonhada F1.

Toyoda disse que uma das principais motivações para que ele concordasse em voltar a ter algum envolvimento formal com a F1 era dar esperança aos envolvidos com sua empresa de que eles poderiam chegar ao topo no automobilismo.

E ele disse que isso era especialmente pensado para os pilotos, como os que competem pela Toyota na Super Fórmula, que ele achava que agora poderiam ter uma oportunidade melhor de obter alguma chance na F1.

"Há algo que sinto quando converso com pilotos de corrida profissionais", explicou ele. "É que todos querem dirigir os carros mais rápidos do mundo. Acho que é assim que os pilotos são".

"Dito isso, eu sou a pessoa que saiu da F1. Portanto, acho que os pilotos nunca puderam falar francamente sobre isso na minha frente. Era como se sempre houvesse uma atmosfera inibidora em nosso box".

"Em janeiro deste ano, eu disse na frente de todos que finalmente tinha voltado a ser um cara mais velho e comum que adora carros".

Ralf Schumacher, Toyota TF107, 11ª posição, à frente de Lewis Hamilton, McLaren MP4-22 Mercedes, 7ª posição. Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

"Acho que, em algum lugar no fundo de seu coração, aquele cara mais velho e comum, amante de carros, Akio Toyoda, sempre se arrependeu de ter bloqueado - ao sair da F1 - o caminho dos jovens japoneses para dirigir os carros mais rápidos do mundo".

"Dito isso, com a mídia observando cada passo meu, ouso acrescentar que ainda acredito que minha decisão como presidente da Toyota de se retirar da F1 não foi errada".

O presidente da Toyota Gazoo, Tomoya Takahashi, concordou com o pensamento de Toyoda de que essa parceria não era um retorno, pelo menos até o momento.

"Alguns podem chegar à conclusão de que a Toyota está de volta à F1, mas não é esse o caso", disse ele.

Em vez disso, ele enfatizou que se tratava de ajudar a Toyota a aprimorar as habilidades de seus próprios pilotos e funcionários - o que se encaixa na filosofia da empresa de "fabricação de carros que prioriza o piloto".

"A F1 é o auge do esporte automobilístico", disse ele. "Os papéis ativos dos pilotos, engenheiros e mecânicos da F1 podem proporcionar às crianças sonhos, aspirações e objetivos".

"Para a Toyota Gazoo Racing, é extremamente importante demonstrar essa esperança para as crianças que serão responsáveis pela indústria automotiva do futuro".

Isso significa usar a parceria para ajudar a acelerar seu programa de desenvolvimento de pilotos e aumentar a compreensão dos engenheiros e mecânicos envolvidos no programa de testes, análise de dados e desenvolvimentos aerodinâmicos da Haas.

