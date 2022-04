Carregar reprodutor de áudio

Jenson Button acredita que nenhum piloto do grid de 2022 da Fórmula 1 teria assinado um contrato tão longo como Lando Norris com a McLaren e criticou a decisão do compatriota. Antes dos primeiros testes de pré-temporada, equipe e britânico anunciaram uma extensão de vínculo até 2025, renovação raramente vista na primeira divisão do automobilismo.

O jovem piloto chegou à escuderia de Woking em 2019 e, desde então, vem dando grande passos ano após ano. Nos últimos três, a McLaren fez progresso notável em termos de pontos conquistados: 145 em 2019, 202 em 2020 e 275 em 2021, uma dinâmica positiva que certamente ajudou Norris a não hesitar em assinar um novo contrato por mais tempo do que o habitual.

A equipe terminou 2021 em alta e, por isso mesmo, tal acordo entre as duas partes parecia um passo lógico. No entanto, com a mudança drástica das regras técnicas para 2022, parece que a McLaren ainda não conseguiu encontrar o caminho certo, muito pelo contrário, já que o que eles encontraram foram muito mais problemas do que o esperado.

Nas duas primeiras corridas da temporada, realizadas no Bahrein e na Arábia Saudita, o MCL36 mostrou ter mais deficiências do que virtudes, gerando constantes reclamações de seus dois pilotos atuais, Daniel Ricciardo e o próprio Norris.

Isso fez com que alguns especialistas começassem a se perguntar se o jovem britânico deveria ter sido mais paciente ao renovar seu contrato sem primeiro verificar qual seria o nível da McLaren quando essa nova era da F1 começasse.

Button, atual comentarista de televisão, campeão mundial de 2009 e ex-piloto da McLaren, criticou a decisão que Norris decidiu tomar há alguns meses, sem esperar para ver o que ia acontecer na pista.

"Fiquei surpreso que Lando assinou um contrato tão longo, porque é agora que ele está começando a ganhar experiência e velocidade", disse ele em entrevista à Sky Sports. "Todos nós, como pilotos, queremos consistência e regularidade, mas você nunca sabe o que vai acontecer em dois ou três anos."

"Não conheço um único piloto neste grid que tenha assinado um acordo por mais de dois. Não entendo por que [Norris] tomou essa decisão. Agora se outras equipes o quererem, ele não poderá fazer nada a respeito", concluiu Button.

