Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes enfrenta um início desapontador de temporada na Fórmula 1, com o W13 incapaz de lutar no mesmo patamar de Ferrari e Red Bull. E a equipe alemã ainda não sabe o quão rápido seu carro pode ser, em meio à contínua dor de cabeça que enfrenta com o porpoising.

O progresso da Mercedes é limitado pelo fenômeno do porpoising, que afetou todas as equipes em níveis distintos, como resultado das novas máquinas de efeito solo. Enquanto algumas já puderam reduzir o problema, o time alemão segue sofrendo para encontrar um ajuste que permita reduzir as 'quicadas' sem comprometer a performance.

Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista da Mercedes, admite que a equipe ainda não sabe exatamente como colocar o carro no lugar desejado sem sofrer com o porpoising, e isso significa que o W13 ainda não é capaz de lutar pela ponta.

Questionado pelo Motorsport.com se descobrir um modo de se livrar do porpoising sem comprometer performance era o centro das atenções da equipe, ele disse: "É a prioridade número um. Porque isso nos impede de colocar o carro onde queremos para uma performance otimizada".

"O que não sabemos é, se pudermos fazer isso desaparecer magicamente, onde estaremos em termos de ritmo. Somos rápidos o suficiente? É muito difícil de responder isso".

A Mercedes diz que a chave para evoluir com o carro está na compreensão dos fatores que causam o porpoising. A suspeita é de que seja muito mais complicado do que apenas o downforce levando o carro mais próximo do chão nas retas.

"Fundamentalmente, precisamos entender melhor o problema. Temos algumas pistas que nos dão boas direções, mas está levando um tempo para termos isso no carro. E estamos dando o nosso melhor. Estamos cientes de que outras equipes resolveram isso mais rápido. E esse não é o nosso padrão de trabalho".

"Todo o esforço na fábrica está dedicado a isso, garantido que não negligenciaremos o desenvolvimento regular do carro. Mas há muito trabalho rolando para nos tirar dessa situação".

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Enquanto algumas equipes resolveram seus problemas de porpoising ao cortar seções do assoalho, o que sacrifica downforce, a Mercedes insiste no design original por enquanto. A equipe pensa que, se puder solucionar as 'quicadas', poderá então coletar todo o downforce previsto no design inicial do W13.

"Se você puder solucionar o porpoising, não precisa desistir do downforce. O problema é que as equipes, mais ou menos estão trocando um pelo outro".

"Testamos um assoalho cortado nos testes do Bahrein e nos treinos livres. Acho que terminamos com uma solução melhor no geral mas estamos considerando que fizemos apenas gambiarras para o problema, e precisamos resolvê-lo de modo mais efetivo, para não termos perda de performance".

Com a Mercedes tendo duas semanas antes da Austrália, a equipe trabalha duro em busca de soluções para os próximos GPs. Mas Shovlin disse que é preciso mais análises antes da equipe estar em uma posição para dizer confortavelmente que sabe exatamente o que precisa.

"Temos alguns caminhos que começam a mostrar resultados interessantes, e que exploramos na pista, dando um passo na direção correta mas, obviamente, não foi um passo grande o suficiente. Acho que para nós, agora, o mais importante é compreendermos isso. A cada dia que corremos, estamos aprendendo, e é o mesmo com a fábrica".

"Acho que é algo que compreenderemos em um futuro próximo, com sorte. Não estamos navegando no escuro, mas precisamos nos mexer mais rapidamente".

GP TRADICIONAL vai SAIR da F1 por VEGAS; veja como 3ª prova nos EUA impacta calendário de 2023

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: