Muitos recordes da Fórmula 1 têm uma conotação positiva: Quem tem mais número de títulos, quem tem mais número de vitórias, quem subiu ao pódio mais vezes, quem precisou do menor número de corridas para conquistar a primeira pole position - e assim por diante.

Por outro lado, há uma série de recordes dos quais ninguém se orgulha. O Motorsport.com traz cinco dessas estatísticas negativas que podem ser quebradas em 2025.

Maior número de pontos sem um título

Até o final da temporada de 2024, Valtteri Bottas liderava a lista de pilotos ativos com o maior número de pontos sem nunca ter conquistado um título. Ele tem um total de 1.797 pontos na carreira.

No entanto, como Bottas não é mais um piloto regular no grid em 2025 e Sergio Pérez, com 1.638 pontos, também não recebeu um cockpit para esta temporada, o recorde vai para outro piloto: Charles Leclerc. O piloto da Ferrari marcou 1.430 pontos em sua carreira até o momento.

Em 2025, ele ampliará seu recorde de maior número de pontos sem um título - ou se tornará campeão mundial e o passará adiante. Se Leclerc conquistar o título, Carlos Sainz será o piloto em atividade com o maior número de pontos sem a alcunha de campeão mundial. Atualmente, ele está com 1.272,5 pontos.

Importante saber: Houve diferentes sistemas de pontos no Campeonato Mundial de Fórmula 1 desde 1950. A ponderação atual de 25 pontos para uma vitória e pontos até o décimo lugar só está em vigor desde a temporada de 2010. Agora, com 24 GPs por ano e corridas de sprint adicionais, os atuais pilotos acumulam muito mais pontos do que seus antecessores.

Maior número de pontos sem uma vitória

Nico Hulkenberg detém o recorde de maior número de pontos sem nunca ter vencido uma corrida de Fórmula 1. Ele acumulou 571 pontos desde sua estreia em 2010. Seu rival mais próximo, Lance Stroll, tem 292 pontos até o momento e é improvável que consiga substituí-lo em 2025.

Maior número de corridas sem vitória ou pódio

Nico Hulkenberg também é o líder nessa categoria. Sua carreira na Fórmula 1 já conta com 227 largadas em corridas, mas o alemão nunca subiu ao pódio. Suas melhores colocações foram três quartos lugares: na Bélgica em 2012, na Coreia do Sul em 2013 e novamente na Bélgica em 2016. Se ele não conseguir um resultado melhor em 2025, manterá esse recorde.

Entre os pilotos ativos em 2025, Lance Stroll é o rival mais próximo de Hulkenberg, com 166 GPs sem vitória. Na estatística separada do maior número de corridas sem um lugar no pódio, dos atuais pilotos regulares, Yuki Tsunoda é o mais próximo, com 87 corridas sem um pódio.

Maior número de terceiros lugares

Alguns pilotos conseguem chegar ao pódio, mas o terceiro lugar é a posição menos cobiçada do pódio. Pode haver uma mudança na liderança aqui em 2025:

Kimi Raikkonen atualmente detém o recorde com 45 terceiros lugares. Mas Lewis Hamilton está apenas um pouco atrás dele, com 40 terceiros lugares. Se ele terminar em terceiro lugar seis vezes com a Ferrari, ultrapassará o recorde de Raikkonen.

Maior número de abandonos por temporada

Agora, com 24 corridas por ano, o recorde de abandonos também poderia, teoricamente, ser reescrito. Andrea de Cesaris não conseguiu terminar 14 das 16 corridas em 1986 e 1987.

No entanto, é improvável que esse recorde seja quebrado em 2025: A confiabilidade técnica dos carros de Fórmula 1 atuais é significativamente maior e os erros de direção têm consequências menos graves do que no passado, graças às generosas zonas de escape nas pistas.

Para fins de comparação: o piloto da Williams Alexander Albon abandonou seis corridas em 2024, o que fez dele o "líder" da temporada.

Lando Norris mostrou em 2024: alguns recordes são instáveis!

Lando Norris mostrou como se livrar de recordes indesejados da Fórmula 1 em 2024: até sua primeira vitória no GP em Miami, ele detinha dois recordes negativos - o maior número de pódios sem vitória (15) e o maior número de pontos sem vitória (691).

