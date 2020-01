F1: Chefão da Red Bull descarta retorno de Vergne, Buemi e cia

De acordo com o consultor da Red Bull, Helmut Marko, a equipe não considera promover o retorno de alguns ex-pilotos de seu programa na Fórmula 1, como o francês Jean-Éric Vergne e o suíço Sébastien Buemi, campeões da Fórmula E.

Marcada pela valorização – e cobrança – dos pilotos formados em seu programa, a Red Bull ficou marcada, em 2019, pelo rebaixamento do francês Pierre Gasly à Toro Rosso para dar lugar ao novato tailandês Alex Albon no time principal.

Há três anos, a falta de pilotos prontos para a F1 no programa do grupo austríaco levou à recontratação do neozelandês Brendon Hartley, que voltou inesperadamente para guiar pela Toro Rosso.

O precedente aberto com o caso do piloto fez com que Marko fosse questionado sobre Vergne, atual bicampeão da F-E, e Buemi, vencedor da segunda temporada na categoria de monopostos elétricos.

"O tópico está encerrado. Eles fizeram carreiras em outras direções e outras categorias. Se um Jean-Éric Vergne vence a Fórmula E, é algo completamente diferente dos requisitos que temos na Fórmula 1”, disse o dirigente ao Motorsport.com.

"Porque na F1 ele seria mais ou menos um novato. Levaria uma temporada inteira para se acostumar com as especialidades de um pneu Pirelli. Então, só por esse motivo, tudo fica no passado”, explicou o austríaco.

"Mas quando você olha em volta, muitos dos nossos juniores são bem-sucedidos. Eles ganham um bom dinheiro e transformaram seu hobby em uma profissão. Isso é ótimo”, celebrou o consultor da Red Bull.

Dr Helmut Marko, Red Bull Motorsport Consultant Photo by: Jean Petin / Motorsport Images

Apesar de negar a volta dos pilotos da F-E, Marko concordou com o retorno de dois ex-pilotos do grupo austríaco à F1. É o que ocorreu com o próprio Albon, que estava acertado com a F-E, e o russo Daniil Kvyat, que ganhou uma ‘terceira’ chance na Toro Rosso.

"Você precisa entender isso do ponto de vista filosófico. No começo, a equipe júnior era uma espécie de mecenato, porque todo mundo sabe o quão caro é o esporte a motor e [o dono da Red Bull, Dietrich] Mateschitz disse que queremos dar uma chance aos pilotos”.

"Mas, de repente, tínhamos duas equipes de Fórmula 1. E então ficou claro que apoiar alguém porque é relativamente bem-sucedido não é suficiente. Foi decidido que eles devem ter pelo menos o potencial de ganhar um GP. E é por isso que ficou mais rigoroso”.

"Não consigo entender essas críticas por financiarmos os pilotos por uma temporada ou duas. Sem esses fundos eles nunca teriam entrado na F1. E se não for bom o suficiente, existem apenas 20 [pilotos de F1], nem todos estão na F1 por causa de suas habilidades”.

"Quantas pessoas [do nosso programa] ganharam um GP? [Sebastian] Vettel, [Daniel] Ricciardo, Max [Verstappen]. Quanto a pódios, nem sei dizer quantas pessoas chegaram ao pódio”, disse Marko.

"Internamente, estamos felizes e orgulhosos, e estamos sendo copiados em grande escala. Mas nenhum dos outros programas chegou nem perto do que alcançamos", gabou-se o chefão da Red Bull na F1.

GALERIA: Todos os carros e pilotos de Red Bull e Toro Rosso na F1

Galeria Lista 2005 - Red Bull, David Coulthard 1 / 50 Foto de: Red Bull Racing 2005 - Red Bull, Christian Klien 2 / 50 Foto de: XPB Images 2005 - Red Bull, Vitantonio Liuzzi 3 / 50 Foto de: Red Bull Racing 2006 - Toro Rosso, Scott Speed 4 / 50 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2006 - Toro Rosso, Vitantonio Liuzzi 5 / 50 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2006 - Red Bull, Robert Doornbos, Christian Klien e David Coulthard 6 / 50 Foto de: XPB Images 2007 - Toro Rosso, Vitantonio Liuzzi 7 / 50 Foto de: XPB Images 2007 - Toro Rosso, Scott Speed 8 / 50 Foto de: XPB Images 2007 - Toro Rosso, Sebastian Vettel 9 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2007 - Red Bull, Mark Webber 10 / 50 Foto de: XPB Images 2007 - Red Bull, David Coulthard 11 / 50 Foto de: XPB Images 2008 - Toro Rosso, Sébastien Bourdais 12 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2008 - Toro Rosso, Sebastian Vettel 13 / 50 Foto de: XPB Images 2008 - Red Bull, David Coulthard 14 / 50 Foto de: XPB Images 2008 - Red Bull, Mark Webber 15 / 50 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2009 - Toro Rosso, Sebastien Buemi 16 / 50 Foto de: XPB Images 2009 - Toro Rosso, Sébastien Bourdais 17 / 50 Foto de: XPB Images 2009 - Toro Rosso, Jaime Alguersuari 18 / 50 Foto de: XPB Images 2009 - Red Bull, Mark Webber 19 / 50 Foto de: XPB Images 2009 - Red Bull, Sebastian Vettel 20 / 50 Foto de: XPB Images 2010 - Toro Rosso, Sebastien Buemi 21 / 50 Foto de: XPB Images 2010 - Toro Rosso, Jaime Alguersuari 22 / 50 Foto de: XPB Images 2010 - Red Bull, Mark Webber 23 / 50 Foto de: XPB Images 2010 - Red Bull, Sebastian Vettel 24 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2011 - Toro Rosso, Jaime Alguersuari e Sebastien Buemi 25 / 50 Foto de: XPB Images 2011 - Red Bull, Mark Webber 26 / 50 Foto de: XPB Images 2011 - Red Bull, Sebastian Vettel 27 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2012 - Toro Rosso, Daniel Ricciardo e Jean-Eric Vergne 28 / 50 Foto de: XPB Images 2012 - Red Bull, Mark Webber 29 / 50 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2012 - Red Bull, Sebastian Vettel 30 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2013 - Toro Rosso, Daniel Ricciardo e Jean-Eric Vergne 31 / 50 Foto de: XPB Images 2013 - Red Bull, Mark Webber e Sebastian Vettel 32 / 50 Foto de: XPB Images 2014 - Toro Rosso, Jean-Eric Vergne, e Daniil Kvyat, 33 / 50 Foto de: XPB Images 2014 - Red Bull, Sebastian Vettel 34 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2014 - Red Bull, Daniel Ricciardo 35 / 50 Foto de: LAT Images 2015 - Toro Rosso, Max Verstappen,e Carlos Sainz Jr. 36 / 50 Foto de: XPB Images 2015 - Red Bull, Daniil Kvyat e Daniel Ricciardo 37 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016 - Toro Rosso, Carlos Sainz Jr. 38 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016 - Red Bull / Toro Rosso, Daniil Kvyat 39 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2016 - Red Bull, Daniel Ricciardo 40 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016 - Toro Rosso / Red Bull, Max Verstappen 41 / 50 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2017 - Toro Rosso, Carlos Sainz Jr., e Daniil Kvyat, Scuderia 42 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2017 - Toro Rosso, Brendon Hartley e Pierre Gasly 43 / 50 Foto de: Scuderia Toro Rosso 2017 - Red Bull, Daniel Ricciardo e Max Verstappen 44 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 2018 - Toro Rosso, Pierre Gasly e Brendon Hartley 45 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2018 - Daniel Ricciardo e Max Verstappen 46 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 2019 - Toro Rosso / Red Bull, Alexander Albon 47 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2019 - Toro Rosso, Daniil Kvyat 48 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 2019 - Red Bull / Toro Rosso, Pierre Gasly 49 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 2019 - Red Bull, Max Verstappen 50 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

