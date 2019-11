F1: Chefe da Haas diz que Pietro Fittipaldi deve seguir na equipe

Piloto de testes da Haas, Pietro Fittipaldi deve seguir na escuderia norte-americana na temporada 2020 da Fórmula 1. É o que afirma o chefe da equipe, Gunther Steiner: "Ainda não definimos, mas estamos conversando desde os Estados Unidos e, se tudo der certo, ele continuará conosco".

"Ainda não posso confirmar, mas é isso que estamos conversando. A intenção é que cheguemos a um acordo para mantê-lo conosco", disse o dirigente italiano com exclusividade ao Motorsport.com.

Questionado pela reportagem sobre quando a questão deve ser definida, Steiner respondeu: "Não temos um prazo, mas precisa ser até o próximo mês, porque, caso ele fique, poderá pilotar em Abu Dhabi [nos testes de pós-temporada da F1]".

O discurso do dirigente é corroborado pelo piloto brasileiro. "Estamos avançando [nas negociações]. Eu gostaria de continuar na Haas no ano que vem, dando sequência ao trabalho", afirmou o neto de Emerson Fittipaldi, tricampeão da F1.

"Provavelmente também vou me manter correndo no DTM, mas ainda estou negociando, não há nada confirmado. Estamos analisando e deveremos ter isso definido em algumas semanas", projetou Pietro.

Em relação à temporada 2020, o piloto também foi questionado sobre os pontos de superlicença conquistados em treinos livres da F1 às sextas-feiras. "Isso faz muita diferença e nos ajuda muito, então é uma das coisas que estamos vendo", completou.

Haas vive anos bizarros e coleciona episódios estranhos na F1

