F1: Chefe da Red Bull diz que não entende críticas a Albon

O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, veio a público para defender seu piloto, Alex Albon, e disse que o tailandês não merece as críticas que vem sofrendo por seu desempenho no início da temporada da Fórmula 1.

No último domingo (19), Albon terminou na quinta colocação em Budapeste após um classificatório frustrante em que não foi ao Q3, pego pela falta de correr com um set-up introduzido na manhã de sábado.

Sua corrida de recuperação para chegar entre os cinco primeiros aconteceu uma semana depois de um sólido quarto lugar no GP da Estíria, onde seu primeiro stint foi comprometido por problemas de pneus.

Inevitavelmente, Albon tem sido colocado sob pressão para igualar seu companheiro de equipe, Max Verstappen, enquanto a batida com Lewis Hamilton na abertura da temporada no GP da Áustria levou a sugestões de que ele poderia ter sido mais paciente, apesar do fato de o piloto da Mercedes ter sido penalizado.

“Estou muito satisfeito”, disse Horner, quando questionado sobre o progresso de Albon na Hungria. “Quero dizer, foi um final de semana difícil para o Alex, as especificações do carro tem mudado muito de uma sessão para outra e quando você não tem experiência, que ele não tem, é mais difícil de lidar”, completou.

“Então eu acho que, na verdade, quando ele conseguiu achar seu ritmo, foi muito bom e comparável com o Max. Suas ultrapassagens foram fortes, e contra as Ferraris e quem mais ele estava passando por lá, penso que ele fez um super trabalho hoje”.

“E se você olhar para o ritmo dele no ar limpo, foi bastante decente. Acredito que estamos muito, muito satisfeitos com a performance de Alex hoje”.

Horner, inclusive, admitiu que o time não tem feito a vida de Albon fácil. “Ele teve um começo difícil no ano em que não lhe demos um carro adequado, e a capacidade de Max de solucionar problemas às vezes os mascara”, disse o chefe de equipe.

“E eu acredito, na verdade, que Alex pilotou muito bem nas corridas esse ano e espero que, à medida que melhoramos o carro, (os resultados) melhorem aos sábados”.

“Mas o ofício de corrida dele, seu ritmo de corrida na Áustria na semana passada, se você observar quando ele estava livre na segunda metade da corrida e seu desempenho na corrida de hoje, acho que ele fez um ótimo trabalho e eu luto para entender qualquer crítica a ele que vocês possam ter”.

“Sabemos que precisamos arrumar o carro, fazer a vida dos pilotos mais fácil e nos aproximar da Mercedes. Eles tem um carro fenomenal no momento. E cabe a nós tentar diminuir essa diferença e alcançá-los”.

