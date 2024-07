Charles Leclerc definiu suas dificuldades atuais na Fórmula 1 como "piores do que um pesadelo", já que um pedido antecipado para colocar pneus intermediários no GP da Grã-Bretanha lhe custou qualquer chance de marcar pontos.

O piloto monegasco estava em sétimo lugar no terço inicial da corrida de Silverstone, depois de ultrapassar Lance Stroll em Stowe na 13ª volta, e buscava subir ainda mais na classificação antes que uma leve chuva começasse a cair sobre o circuito de Northamptonshire.

Embora a aderência estivesse baixa, com vários pilotos tentando lidar com as condições escorregadias, a maioria não sentiu necessidade de usar pneus intermediários. No entanto, a Ferrari chamou Leclerc no final da volta 19 para usar o composto de faixa verde.

Ele voltou ao circuito à frente de Valtteri Bottas, mas logo foi ultrapassado pelo finlandês, pois ficou claro que o pneu intermediário não era o ideal, e continuou a perder tempo atrás da Sauber. Quando a chuva mais forte chegou, Leclerc teve que parar novamente, pois seu conjunto inicial já estava muito desgastado.

"Foi claramente a [estratégia] errada. Vou analisar novamente. Obviamente, com a decisão, com a mensagem que recebi e com as informações que tinha no carro, senti que era a decisão certa", explicou Leclerc.

"Estava chovendo muito na curva 15. Disseram-me que nessa volta a chuva seria muito forte, então parei para tentar me antecipar. No entanto, a chuva veio oito ou nove voltas depois. Obviamente, foi o fim de nossa corrida a partir daquele momento. Muito frustrante, outro fim de semana para esquecer", disse.

"É muito difícil [esse período]. Não tenho palavras para explicar, mas há quatro corridas que está sendo pior do que um pesadelo. Espero que possamos voltar em breve", completou o monegasco.

Leclerc acrescentou que era difícil ver as voltas iniciais de sua corrida como positivas, dado o resultado, e queria rever com a equipe a chamada para por intermediários.

Ele disse que a equipe estava em uma "situação complicada" depois de voltar atrás em sua atualização de Barcelona para acabar com o porpoising em alta velocidade nas curvas, e esperava conseguir uma solução depois de encontrar um equilíbrio mais consistente em Silverstone.

"É realmente difícil olhar para os aspectos positivos em dias como esse. Eu só quero falar com a equipe e analisar a maneira como estamos tomando essas decisões do meu lado e por que decidimos errado hoje", afirmou ele.

"É uma situação complicada a que estamos vivendo no momento. As atualizações nos trouxeram os números que esperávamos, mas também nos trouxeram muitos solavancos na alta velocidade. Para uma pista como essa, decidimos que provavelmente seria melhor ter um pouco menos de desempenho, mas ter mais consistência, e acho que essa foi a escolha certa", explicou.

"Daqui para frente, analisaremos todos os dados que obtivemos até agora com os dois pacotes e tentaremos entender se há algo que ainda não compreendemos. O porpoising foi [melhor], então a consistência foi melhor", concluiu Leclerc.

