F1: Verstappen reage à promoção de seu engenheiro de corrida

A Red Bull está passando por uma série de mudanças internas, inclusive, Jos Verstappen, pai de Max, não está muito feliz, como já deixou claro em algumas entrevistas. Agora, o tricampeão está se adaptando às saídas de peças-chave do time de Fórmula 1 e à reorganização interna.

Até o momento, as saídas resultaram promoções para aqueles que continuaram em suas funções e estão sendo 'presenteados' com maior responsabilidade.

Esse será o caso, por exemplo, de Hannah Schmitz, que foi promovida ao cargo de diretora estratégica da equipe após a saída de Will Courtenay e, enquanto isso, Gianpiero Lambiase recebeu um papel mais importante, assumindo algumas funções de diretor esportivo após a saída de Jonathan Wheatley.

Importante lembrar que Lambiase é engenheiro de corrida de Verstappen e continuará exercendo a função, dividindo com suas novas responsabilidades. Portanto, cargas extras estão sendo colocadas sobre os ombros de GP, como Gianpiero é conhecido no paddock, mas o campeão não está preocupado.

Pelo contrário, depois de garantir que Lambiase continue a apoiá-lo nos fins de semana de corrida, o tricampeão mundial recebeu bem a notícia do desenvolvimento da carreira do engenheiro inglês:

"O fato de ele estar ganhando mais responsabilidade com a equipe não me preocupa. Na verdade, ele já era muito mais do que meu engenheiro de corrida, então acho que a promoção foi bem pensada e basicamente distribui um pouco mais a carga de trabalho. Portanto, é bom para mim", disse ele ao site oficial da F1.

