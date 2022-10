Carregar reprodutor de áudio

Christian Horner explicou como os custos de alimentação desempenharam um papel no gasto excessivo do orçamento da Red Bull na Fórmula 1 em 2021, dizendo que havia uma “diferença de opinião” com a FIA.

A FIA anunciou na sexta-feira no México que havia firmado um acordo de violação com a Red Bull depois de descobrir que a equipe havia excedido o limite orçamentário de US$145 milhões no ano passado. A Red Bull foi multada em US$7 milhões e teve uma redução de 10% no seu tempo de testes aerodinâmicos nos próximos 12 meses.

Durante toda a saga, o time de Milton Keynes negou ferozmente que tinha gastado além do limite orçamentário, mas disse na sexta-feira que aceitou a proposta da FIA, garantindo que o caso não se arrastasse. A decisão da entidade detalhou várias áreas em que a Red Bull excluiu custos erroneamente, o que levou a um gasto excessivo de £1,8 milhão.

Uma delas foi com alimentação, que surgiu como uma das áreas que foram interpretadas de forma diferente quando surgiram as primeiras notícias de que a equipe poderia ter violado o limite orçamentário. Falando na sexta-feira no México, o chefe da Red Bull, Christian Horner, reconheceu que “muito foi feito” sobre o subsídio de alimentação, brincando que foi sugerido que “demos comida demais à nossa equipe este ano”.

Ele continuou explicando que a Red Bull achava que os custos de alimentação foram excluídos do limite orçamentário, pois é um benefício de toda a empresa e não algo relacionado apenas à equipe de F1.

“O serviço de bufê na Red Bull sempre foi um benefício fornecido pelo grupo, um benefício de trabalhar dentro do grupo Red Bull que sempre oferece comida e bebida gratuitas”, disse Horner. “Portanto, como algo como uma política da Red Bull, vimos isso como um custo excluído. Agressivo, mas achamos aceitável.

“A FIA teve um ponto de vista diferente sobre isso e disse que a comida não era excludente. Justo. Mas o que foi incluído foi toda a conta de alimentação de toda a nossa empresa, então £1,4 milhão em comida, bebida e cafés.

“A Red Bull Powertrains não tinha nada a ver com a Red Bull Racing até este ano e seus custos estão incluídos. Então, uma diferença de opinião sobre como isso foi aplicado.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Horner explicou uma série de outras áreas que a Red Bull acreditava que poderiam ser excluídas do limite orçamentário, fazendo com que sua apresentação que estava mais de £3 milhões abaixo do teto se tornasse um valor além do permitido em £1,8 milhão.

Uma delas foi uma inclusão fiscal que a equipe não colocou como parte de sua apresentação que teria coberto £1,4 milhão da violação, reduzindo-a para pouco mais de £400 mil, enquanto uma mudança no status em junho também teria valido mais £1,2 se a Red Bull tivesse sido capaz de reapresentar, de acordo com Horner.

O auxílio-doença foi outra área que Christian Horner disse que a equipe discordou da interpretação da FIA, com a Red Bull excluindo pagamentos feitos a funcionários cuja doença significava que eles não trabalharam com a equipe de corrida.

“Sempre tivemos a visão de que queríamos apoiar nossos funcionários na doença e na saúde”, disse ele. “Membros da equipe que estão doentes há muito tempo, nós os apoiamos, como continuaremos a fazer no futuro.

A última grande área final que Horner alegou que a Red Bull e a FIA haviam discordado na interpretação está relacionada ao pessoal que saiu, que foi colocado em projetos fora da equipe de F1, mas ainda tinha seus salários incluídos nos cálculos do limite de custo.

“Tínhamos um membro sênior da equipe em um contrato de lock-in, um contrato de prazo fixo, que recebeu uma oferta no estilo de Hollywood de outra equipe”, explicou Horner.

“Nesse ponto, você pode ver que o coração e a mente deles não estão dentro da sua empresa e, portanto, foram transferidos da atividade da Fórmula 1 para nossa atividade de tecnologia avançada.

“O indivíduo então deixou a empresa a partir daí, mas o tempo que não foi gasto na atividade da Fórmula 1 foi incluído no limite. Então, novamente, algo que sentimos que veementemente era um custo excludente.”

