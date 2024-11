F1: Alpine revela pintura rosa para últimas três corridas de 2024

O GP de Las Vegas marca, mais uma vez, a estreia de pinturas especiais nos carros e, dessa vez, foi a Alpine que decidiu se reinventar e testar uma nova roupagem para as últimas três corridas da temporada de 2024 da Fórmula 1.

A equipe já havia dado um vislumbre da pintura especial no teaser compartilhado na segunda-feira nas redes sociais. Agora, eles confirmaram como será o novo desenho utilizado por Pierre Gasly e Esteban Ocon até o fim do ano.

A adição de ainda mais rosa trata-se de uma colaboração com a BWT, marca austríaca especializada em tratamento de água e que é a patrocinadora principal da equipe francesa. A pintura estará presente nas três corridas finais, o que não é muito surpreendente, haja visto que os eventos acontecem em dois continentes em três finais de semana consecutivos.

Importante lembrar que a Alpine já teve uma pintura mais rosada na temporada de 2024, embora a cor estivesse bem menos presente, pois fazia parte de um esquema mais leve, em uma clara tentativa de lidar com os problemas de peso do A524.

No ano passado, com uma pintura especial de "camuflagem", a Alpine obteve um resultado muito bom nas ruas de Las Vegas, com Ocon terminando em quarto lugar depois de largar em 16º.

A equipe também chega para a próxima corrida embalada no sentimento de pura felicidade após o pódio duplo no GP de São Paulo, que lhe rendeu conseguir a sexta posição na tabela de construtores.

O GP de Las Vegas teve seu primeiro evento em 2023 e é uma oportunidade especial para alguns parceiros comerciais das equipes aumentarem seus patrocínios e exposição na mídia. Até o momento, a Alpine é a terceira equipe a confirmar uma pintura especial.

A Sauber irá correr com flechas verdes, em um desenho mais minimalista, enquanto a Williams seguirá com o amarelo no capô do motor, homenageando outro patrocinador.

MARTÍN CAMPEÃO em ANO HISTÓRICO! Bagnaia vai DEFINHAR? A final de 2024, MotoGP 2025 e DIOGO MOREIRA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast traz tudo sobre a final da MotoGP e o ano de Diogo Moreira!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!