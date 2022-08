Carregar reprodutor de áudio

Sebastian Vettel pode ter desfrutado do maior sucesso da carreira na Fórmula 1 com a Red Bull, conquistando quatro títulos mundiais, contudo, ele poderia ter terminado em outro lugar em vez disso. De acordo com Otmar Szafnauer, chefe de equipe da Alpine e ex-diretor de estratégia e planejamento de negócios da Honda, houve uma janela de duas semanas onde Vettel estava disponível para assinar de volta em seus dias de júnior.

Szafnauer sempre desfrutou de uma boa relação com Vettel e teve um papel fundamental na contratação do alemão para a Aston Martin, no ano passado, depois de manter conversas em 2020. Vettel anunciou no fim do último mês que vai se aposentar da F1 no fim da temporada.

Perguntado sobre sua melhor história sobre Vettel, Szafnauer revelou que houve uma época em que ele esperou assinar com o jovem da Red Bull ligado a BMW para a Honda, apenas para o diretor esportivo Gil de Ferran se movimentar para uma mudança.

"Seb veio até a mim e disse: 'Eu tenho uma janela de duas semanas' e ele era jovem, ele tinha, eu não sei, 19 anos por aí", Szafnauer recalculou.

"Eu tenho uma janela de duas semanas onde estou fora do contrato com a Red Bull e acho que com a BMW. Então, está interessado em me contratar?'

"Ele era relativamente desconhecido na época, mas eu estava: 'Sim, esse garoto é bom!' Uma janela de duas semanas!'

"Então, eu fui até o Gil [de Ferran] e disse: 'Nós temos uma janela de duas semanas para assinar com Seb Vettel.' Ele respondeu: 'Não se preocupe, eu estou de olho nele.' 'O que você quer dizer com está de olho nele? Nós temos duas semanas!'

'De qualquer jeito, não assinamos com ele."

Jenson Button, Honda RA107 Photo by: Motorsport Images

Vettel fez sua estreia na F1 pela BMW Sauber em 2007 no GP dos Estados Unidos devido a lesão de Robert Kubica antes de ter um assento definitivo na Toro Rosso, a equipe júnior da Red Bull, mais tarde naquele ano.

Isso fez com que Vettel se tornasse o vencedor mias jovem da F1 ao ganhar em Monza, em 2008, pela Toro Rosso antes de garantir seu primeiro título mundial em 2010 com a Red Bull.

Szafnauer deixou a Honda no meio de 2008, o que se tornou a última temporada do fabricante japonês como uma equipe de fábrica. Isso acabou ao fim do ano, resultando na Brawn GP pegando as peças para vencer os dois títulos em 2009 antes de evoluir para a equipe de fábrica Mercedes a partir de 2010.

Szafnauer e Vettel conversaram em 2020 sobre a mudança do que era então conhecido como Racing Point e o chefe da Alpine revelou que Vettel trouxe um pão caseiro para ele quando foi para o Reino Unido, falando do caráter do tetracampeão mundial.

"Durante a Covid, ele se sentia mais confortável em não ficar em um hotel onde ele pensava que poderia contrair Covid do que passar um tempo na nossa casa sempre que vinha para Inglaterra porque todo mundo se testava todos os dias, então todos sabiam, estamos livres do Covid", Szafnauer disse.

"E sempre que ele vinha, ele trazia pão caseiro que ele tinha feito na Suíça, dentro da sua bolsinha. Me lembro da primeira vez, as crianças estavam todas olhando, mas eles absolutamente amaram o pão caseiro do Seb.

"Todas às vezes que ele vinha, ele tinha que trazer o pão caseiro. Brilhante! Quero dizer, quem mais faria isso?"

