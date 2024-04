F1: Hamilton espera perder posições em sprint seca na China

Lewis Hamilton disse que espera cair na classificação se a corrida sprint da Fórmula 1 de sábado na China acontecer em condições de pista seca, depois de se classificar em segundo lugar na chuva.

Hamilton foi um dos destaques na classificação que aconteceu tarde de sexta-feira em Xangai, ficando com a segunda posição, atrás de Lando Norris, da McLaren.

O sete vezes campeão mundial disse que seu carro "ganhou vida" no molhado, mas ele é realista quanto ao seu potencial se a corrida de sábado de manhã for realizada em condições de pista seca.

"As condições estavam bem complicadas. Sem muita aderência para todos, mas muito feliz", disse Hamilton à F1 TV.

"Assim que vi a chuva chegando, fiquei muito feliz porque, no seco, não somos rápidos o suficiente. Então, quando a chuva chegou, achei que teria uma oportunidade um pouco melhor e foi aí que tudo ganhou vida."

"Se for assim [na corrida de sprint], então temos uma chance de estar em algum lugar no topo. Se o tempo estiver seco, naturalmente as Ferraris e as Red Bulls aparecerão. Talvez consigamos segurar alguns dos outros."

O chefe da equipe, Toto Wolff, estava mais otimista em relação às chances da Mercedes no sábado, mas advertiu que, devido à sessão única de treinos do formato sprint, havia poucos dados disponíveis.

"Devemos ter o ritmo no seco", disse o austríaco à Sky Sports F1. "Não acho que tenhamos o ritmo contra as Red Bulls, mas acho que temos contra as McLarens."



"Dito isso, também não sabemos. Como não temos dados do TL1, pode ser que eles também sejam muito mais rápidos, ou o contrário."



A Mercedes teve dificuldades para manter o ritmo no segmento seco do SQ1 e em meio a uma garoa tardia no SQ2, que eliminou George Russell em 11º.

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Conhecemos nosso carro; em termos de geração de aderência, não é uma tarefa fácil", disse Wolff. "Falhamos no Q1, no Q2 e depois acertamos no Q3."

"Obviamente, a pilotagem é mais importante no molhado. Mas acho que isso mostra que é uma questão de preparação dos pneus. Fizemos as coisas certas na última corrida; os pneus estavam no ponto ideal, combinados com uma ótima pilotagem. Isso fez o tempo passar."

Russell disse que sua última volta foi comprometida pelo fato de estar no final da fila ao sair do pitlane, o que significa que foi difícil deixar o pneu na temperatura certa.

"Não foi nada fácil aquela volta no Q2", explicou ele. "Tentamos fazer isso o mais cedo possível e, obviamente, ficamos presos. Acho que 12 carros estavam à nossa frente, apenas sentados nos boxes, então tivemos uma perda de temperatura dos pneus."

"E então foi por pouco, um décimo a mais e você está quatro ou cinco posições acima. É uma pena estar na última posição, mas temos a chance de nos recuperar na corrida sprint", concluiu.

