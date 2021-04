A Fórmula 1 resolveu seu principal empecilho para a aprovação dos testes com corridas classificatórias aos sábados em 2021, com fontes revelando que as equipes chegaram a um acordo sobre um pacote financeiro.

Como revelado anteriormente pelo Motorsport.com, o desejo da F1 de fazer corridas classificatórias aos sábados em três GPs neste ano havia atingido um impasse, com as equipes não muitos felizes com os custos extras envolvidos.

Além de algumas equipes desejarem uma compensação financeira maior dos chefes da F1 devido aos custos extras de três corridas a mais, o assunto foi complicado ainda mais por conta do impacto que isso teria no teto orçamentário.

Mas uma luta de algumas equipes pelo aumento de um milhão de dólares no teto encontrou resistência das equipes menores, que temiam que essa janela extra seria usada para ganhos de performance.

Após discussões nas últimas semanas sobre os custos, múltiplas fontes confirmaram que uma proposta financeira foi apresentada e aprovada pelas equipes. Enquanto os detalhes exatos não foram revelados, foi apurado que as equipes devem receber cerca de 500 mil dólares (R$2,8 milhões) pelas três corridas extras, com o teto orçamentário sendo aumentado na mesma quantia.

Além disso, se uma equipe tiver uma conta danosa como resultado de um grande acidente nas corridas classificatórias, há uma janela no acordo para um pagamento extra e um aumento no teto orçamentário para cobrir esse limite, para que não existem penalizações injustas.

Com os temos financeiros acordados, foi apurado que restam apenas detalhes menores para serem finalizados antes do acordo do novo formato ser assinado pelas equipes.

Mas com as equipes de acordo com o assunto, não há mais grandes riscos que poderiam evitar sua aprovação, então a votação final pode acontecer a qualquer momento, seja já no próximo final de semana, em Ímola, ou em algumas semanas.

O plano das corridas classificatórias é de realizar três corridas de 100 quilômetros de duração aos sábados, em Silverstone, Monza e Interlagos, para ver qual é o impacto do novo formato na televisão e no espetáculo para o público na pista.

As corridas classificatórias oferecerão alguns poucos pontos aos primeiros colocados e decidirão o grid de largada para o domingo.

Falando sobre o assunto no GP do Bahrein, o chefe da Red Bull Christian Horner disse que era importante acertar os detalhes financeiros para as equipes maiores, que estavam próximas do limite do teto orçamentário.

"Precisa ser levado em consideração uma certa sensibilidade, porque estamos buscando cortes de 10, 20, 30 mil libras nesse momento, para garantir que não vamos estourar o teto. E de repente ter uma variável como essa é algo que precisa ser acomodado. Estamos apoiando, mas precisa ter uma acomodação".

