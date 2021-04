F1: Marko vê Hamilton e Verstappen "em uma liga própria" no grid

O GP do Bahrein, que abriu a temporada 2021 da Fórmula 1, foi marcada por uma batalha intensa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pela vitória, com o heptacampeão levando a melhor no final. E para o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, a disputa entre os dois pilotos mostraram que eles estão "em uma liga própria" dentro da F1.

Verstappen alcançou Hamilton no fim e chegou a ultrapassá-lo com quatro voltas para o fim, mas como fez o movimento fora da pista, foi obrigado a devolver a posição. O britânico conseguiu segurar a Red Bull até o fim, vencendo com 0s7 de vantagem. Já Bottas, com a outra Mercedes, foi o terceiro, mas ficou a mais de 30s dos dois primeiros colocados.

A corrida deixou o paddock da F1 em polvorosa sobre a possibilidade de uma batalha entre Verstappen e Hamilton durante toda a temporada, com Marko acreditando que os dois estão em uma liga própria na categoria em comparação com o resto do grid.

"A corrida mostrou claramente que eles estão em uma liga própria", disse Marko ao Motorsport.com em uma entrevista exclusiva com a publicação irmã, Formel1.de.

"O que Hamilton tem acima de Max é uma consistência incrível. Não sei quantas corridas ele disputou, nem quantas vitórias. Mas você pode ver o ótimo trabalho tático que ele fez, como ele mudava de linha e mais. Acabou sendo uma corrida muito difícil para Max".

"Mas, novamente, acredito que eles estejam meio equiparados. Max também poderá absorver um pouco da experiência de Hamilton".

Verstappen acabou a corrida desapontado, perguntando à Red Bull pelo rádio após cruzar a linha de chegada porque não deixaram ele manter a posição, aceitando a penalização posteriormente.

O holandês sentia confiante de que poderia construir uma vantagem de cinco segundos para Hamilton com seus pneus mais novos para absorver a penalidade, mas Marko acredita que os comissários ajustariam a punição de acordo.

"Ele se aproximou muito rapidamente, e os pneus de Hamilton já estavam no fim. O problema é que cinco segundos não garantiriam uma vitória. Estávamos convencidos de que a penalidade seria tamanha que Hamilton venceria".

"Se ele ficasse 5s8 a frente, ele teria tomado dez segundos. Desse ponto de vista, ficar à frente não teria ajudado".

