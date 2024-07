Bernie Ecclestone disse ao jornal suíço Blick que sugeriu a nomeação de Flavio Briatore como chefe da Renault porque acredita que a Alpine precisa de um vilão clássico que possa fazer coisas que outros não podem.

É certo que o italiano pôs mãos à obra imediatamente, o que justifica as palavras de Ecclestone. Briatore falou recentemente sobre a possibilidade de contratar Sainz, mas ao mesmo tempo não tem medo de contratar jovens talentos.

“Falei muito tempo ao telefone com o chefe da CEO da Renault, Luca de Meo. Ele estava desesperado. Então Briatore foi mencionado. Concordamos imediatamente que, numa situação tão caótica, havia apenas um homem pronto para agir, um bandido que vive entre anjos poderia ajudar."

“Já existem santos suficientes no circo”, continuou Ecclestone abertamente. “A grande força do Flávio sempre foi não ir muito longe nas discussões para fazer uma grande declaração. Na F1, você não precisa de amigos, apenas de sucesso”.

No fim de semana passado, Felipe Massa, que tem um processo contra Ecclestone, além de FIA e FOM, comentou o retorno do ex-chefe da Renault, responsável pela arquitetura do 'Crashgate', quando Nelsinho Piquet bateu seu carro de propósito para que Fernando Alonso vencesse o GP de Singapura de 2008, interferindo diretamente no título da temporada daquele ano.

