A morte de Dilano van't Hoff, piloto de apenas 18 anos na Fórmula Regional Europeia (FRECA), levantou novamente o debate sobre a segurança do circuito de Spa-Francorchamps. Mas, para o bicampeão da Fórmula 1 Max Verstappen, o circuito de Jeddah, palco do GP da Arábia Saudita, é mais perigoso que o clássico traçado belga.

Hoff não sobreviveu após um acidente na reta Kemmel, logo após o complexo da Eau Rouge / Raidillon. Ele sofreu uma batida no muro e, ao voltar para a pista, foi acertado em T por outro carro. O incidente aconteceu na relargada para a última volta da prova da FRECA em meio a uma forte chuva, que limitava a visibilidade no local.

Esse é o segundo acidente fatal em Spa em menos de quatro anos, após a morte de Anthoine Hubert na prova de 2019 da Fórmula 2. Após o caso do francês, as barreira foram recuadas para minimizar a possibilidade dos carros ricochetearem de volta à pista em uma batida.

Mas o acidente de Hoff, que aconteceu metros depois do caso de Hubert, levantou novamente as preocupações sobre a segurança do circuito belga. Lance Stroll disse no sábado que a F1 "brinca com fogo" ao voltar para Spa no fim do mês sem modificações naquele trecho.

Já Verstappen reconhece o perigo daquele setor belga, mas aponta que o circuito de Jeddah, que entrou recentemente no calendário, é ainda mais complicado.

"Certamente é uma curva muito perigosa, mas também corremos em Jeddah, e aquele setor 1 é, pra mim, ainda mais perigoso. Estou feliz pelo fato de nada ter acontecido ali ainda, porque ao atravessar as curvas 6, 7 e 8, se você bater ali, pode ter o mesmo, é um trecho cego".

"Lembro no começo do ano, eu fiquei irritado com meu engenheiro porque eu atrapalhei Lando, e sei como é isso. É muito perigoso quando isso acontece".

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen concorda que é preciso fazer mais para tornar Spa um circuito seguro, mas diz que é injusto culpar o traçado quando na verdade a chuva e o spray da pista, que eram muito fortes no momento do acidente, podem tornar qualquer pista perigosa.

"Sim, a Eau Rouge é uma curva cega na subida, mas o acidente aconteceu depois. Acho que a única coisa que podemos pensar ali é criar mais espaço, tentando mexer nas barreiras porque, no momento, assim que você bate, você é levado de volta à pista com facilidade".

"Acho que as mudanças feitas em Spa abriram mais espaço, mas sempre será uma curva perigosa. Mas vamos para várias pistas com curvas perigosas, e não se diz nada até termos um acidente. E claro, agora levantam isso, mas sinto que é injusto culpar a pista porque, em primeiro lugar, é preciso entender porque eles retomaram a corrida".

