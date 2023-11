Após 15 anos da polêmica temporada 2008 da Fórmula 1, que teve Lewis Hamilton e Felipe Massa no centro da briga pelo título, as discussões sobre aquele campeonato perduram até hoje, principalmente após a empreitada jurídica do brasileiro contra a categoria e a Federação Internacional de Automobilismo em busca de reconhecimento como campeão daquele ano, depois de fatos novos sobre o 'Crashgate' virem à tona.

No começo de 2023, uma 'bomba' explodiu em relação aos bastidores da controversa corrida de 2008 em Singapura, onde o brasileiro Nelsinho Piquet jogou o carro contra o muro propositalmente para beneficiar seu companheiro de Renault Fernando Alonso, no escândalo também conhecido como 'Singapuragate'. O espanhol venceu por causa da corrupção orquestrada por seu chefe Flavio Briatore e Massa acabou prejudicado.

Inicialmente, acreditava-se que F1 e FIA souberam do caso só em 2009, mas o ex-chefão da categoria, Bernie Ecclestone, 'deixou escapar' recentemente que tanto ele quanto o então presidente da Federação, Max Mosley, descobriram o esquema antes mesmo da final daquele campeonato, disputada justamente em Interlagos, no GP do Brasil.

No fim, a vitória daquele ano em São Paulo ficou com Massa, mas a taça foi conquistada por Hamilton, que se sagrou campeão pela primeira vez. Depois de 15 anos, e com provas 'irrefutáveis' do conhecimento do alto escalão da F1 em relação ao acontecido em Marina Bay, Felipe decidiu entrar com um processo contra a elite global do esporte a motor.

Como consequência, o brasileiro teve seu cargo de embaixador da F1 'suspenso' e foi orientado a não comparecer no GP da Itália deste ano, com sua presença no GP de São Paulo também sendo dúvida.

Falando com os jornalistas brasileiros nessa quarta-feira, Hamilton foi relembrado do campeonato e de tudo que envolveu a disputa daquele ano. O heptacampeão mundial alegou que, na época, sentiu como se fosse um oponente do Brasil inteiro.

"Lutar contra um brasileiro e ganhar um campeonato contra ele... eu me senti como se fosse o inimigo público número um na época. Eu sei que aquele fim de semana não foi fácil, mas antes dele, foi uma grande batalha [pelo título]."

Confira os horários da Fórmula 1 em Interlagos:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 11h30 Bandsports Classificação (Para o GP de domingo) Sexta-feira 15h Bandsports Classificação Sprint Sábado 11h Bandsports Corrida Sprint Sábado 15h30 Band e Bandsports GP de São Paulo Domingo 14h Band Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 19h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a classificação Q4 Sábado Após a sprint PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

Motorsport Business #4 – CEO da Oakberry, patrocinador da Haas revela sonho de comandar equipe na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #254 – O que esperar do GP de São Paulo, em Interlagos?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: