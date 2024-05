O respeitado repórter de Fórmula 1 Joe Saward espera que um anúncio oficial de Carlos Sainz na Williams seja feito no próximo mês, antes do GP da Espanha, no dia 23 de junho.

Além dele, fontes do Motorsport.com dizem que o acordo com a Williams está quase completo.

Saward disse: “O mercado de pilotos foi muito discutido no paddock de Mônaco. Ficou claro que nem a Mercedes nem a Red Bull contratariam Carlos Sainz”.

“A Mercedes está focada em Kimi Antonelli e a Red Bull manterá Sergio Pérez porque ele faz seu trabalho sem perturbar Max Verstappen.”

“Ironicamente, se ele (Pérez) cair e Sainz ajudar a Ferrari a ganhar o campeonato de construtores, isso poderia ajudar Carlos a ocupar a vaga na Red Bull, mas isso é improvável”.

"Existe a Audi, mas a maioria das pessoas na F1 pensa que este programa não será competitivo durante anos. Isso nunca é bom para um fabricante na F1."

“Isso significa que a escolha lógica para Sainz é a Williams, porque a equipe pagará a ele a mesma quantia que a Audi e eles estão crescendo, embora não tão rápido quanto gostariam”.

“A Williams terá um motor Mercedes em 2026 e, portanto, parece uma opção muito melhor que a Audi no curto prazo.”

“A equipe pode oferecer a ele um contrato de dois anos, dependendo de sua vontade, até o final de 2026, quando todos verão o quão bons serão os motores da próxima geração.”

"Seria irracional não aceitar tal oferta."

“Se a equipe de Sainz escolher essa direção, um comunicado poderá ser emitido antes do GP da Espanha do próximo mês, o que seria lógico”.

