Carregar reprodutor de áudio

Lando Norris avaliou a quinta posição conquistada pela McLaren no campeonato de construtores e alegou que era o máximo que a equipe merecia alcançar após uma temporada difícil na Fórmula 1 em 2022.

A McLaren caiu do quarto para o quinto lugar - em relação a 2021 - depois de ser superada pela Alpine no Mundial, que produziu um carro menos confiável, mas ainda mais rápido, e a equipe de Woking ainda não foi ajudada pelas lutas de Daniel Ricciardo.

Norris reconheceu que o carro deste ano não era bom o suficiente para fazer muito mais do que fez e disse que o P5 é o lugar da equipe. "Sim, é onde merecemos estar, P5. Acho que você fica muito desapontado quando há uma chance de P4 e você sente que poderia ter conseguido. Tivemos um fim de semana ruim de confiabilidade, a Alpine teve quatro ou cinco, mas eles tiveram um carro mais rápido na maioria do ano.

"Então, acho que ter lutado com eles por tanto tempo prova o quão bom foi o trabalho que fizemos com um pacote pior, honestamente. E, portanto, é por isso que estou muito feliz. Estamos em quinto, mas há muitas coisas boas sobre o trabalho que estamos fazendo.

“Começamos muito atrás no início da temporada, então espero que possamos começar melhores no próximo ano, fazer o desenvolvimento, fazer o progresso que fizemos nesta temporada e estaremos muito melhor”.

Lando Norris, McLaren, is interviewed Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Norris admitiu que o desempenho do carro "não foi bom o suficiente" este ano, mas elogiou o progresso que fez nas áreas operacionais, como transformar sua fraqueza no pitstop em uma força nas últimas temporadas.

"Não é um trabalho bom o suficiente para toda a equipe e, novamente, tudo isso se deve ao carro que tínhamos", acrescentou Norris. “Sabemos que tivemos uma temporada muito difícil. Temos que dar um passo no próximo ano e sinto que todos estão se esforçando para isso.

"Acho que é apenas motivação, é apenas energia para todos terminarem à frente da Alpine. Acho que todos aqui na pista fizeram um trabalho muito bom, os mecânicos, os engenheiros, maximizamos todas as oportunidades que tivemos.

"Os mecânicos fizeram um excelente trabalho no ano mais difícil para pitstops. Com pneus mais pesados, pistolas piores, tivemos o pitstop mais rápido este ano, tivemos vários pitstops mais rápidos nos fins de semana. Muitas áreas estão em uma boa trajetória e estão melhores do que nunca.

"Todos os mecânicos e engenheiros estão mais entusiasmados do que nunca para fazer um carro melhor. Não é uma coisa fácil de fazer, mas eles têm um bom plano em prática."

VÍDEO: Ricciardo será sombra para Pérez na Red Bull?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo