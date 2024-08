O chefe da Red Bull, Christian Horner, diz que sua equipe sabe que tem "um problema" e precisa melhorar para afastar a ameaça da McLaren. Os atuais campeões mundiais detêm uma liderança de 70 e 30 pontos nos campeonatos de pilotos e de construtores, respectivamente.

No entanto, a equipe de Milton Keynes está sem vencer há cinco rodadas e Max Verstappen admitiu que sua performance é "alarmante" depois que Lando Norris, da McLaren, venceu o GP da Holanda da Fórmula 1 por mais de 20 segundos.

Falando na coletiva de imprensa após a corrida em Zandvoort, Verstappen disse: "Este fim de semana foi ruim em geral. Portanto, precisamos entender isso. Mas as últimas corridas não foram realmente fantásticas. Portanto, isso, de certa forma, já era um pouco alarmante".

"Mas sabemos que não precisamos entrar em pânico. Estamos apenas tentando melhorar a situação. E é nisso que estamos trabalhando. Mas a F1 é muito complicada", afirmou o piloto holandês.

A ordem de Verstappen para não entrar em pânico foi repetida por Horner, que saudou o ressurgimento da McLaren e admitiu que sua equipe precisa melhorar. "Com base no desempenho, se fosse assim nas próximas nove corridas, sim, seria muito, muito difícil. Mas é a quarta vez neste ano, apenas a quarta vez, que a liderança de Max em pontos diminui. Essa é apenas a segunda vitória de Lando".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Mas sabemos que precisamos encontrar desempenho. Estávamos com 78 pontos, agora estamos com 70. Queremos ter certeza de que vamos ampliar a liderança e não vê-la diminuir continuamente".

"Obviamente, eles deram um passo há pouco tempo e o carro deles aqui, especialmente com Lando, foi muito impressionante. Portanto, precisamos entender onde está o nosso déficit e resolvê-lo".

Horner também explicou que a melhora da McLaren, juntamente com a queda de forma de sua equipe, mostrou a natureza da F1 e a rapidez com que as coisas podem mudar.

O chefe da equipe austríaca acrescentou: "Bem, isso apenas mostra que as coisas mudaram muito rapidamente. Quer dizer, estávamos vencendo corridas por 20, 25 segundos e Stefano [Domenicali, CEO da F1] estava nos pedindo para diminuir o ritmo nas primeiras cinco corridas".

"A situação pode mudar muito rapidamente e isso significa que também pode mudar para o outro lado".

"Sabemos que temos um problema. Você pode ouvir que Max achava que o carro não estava respondendo ao que ele queria. Obviamente, temos que ser capazes de transformar isso em uma configuração que funcione com esses pneus em todas as condições".

"A McLaren fez isso com Lando. Nós não conseguimos, mas limitamos os danos com a frase 'se não pode vencer, termine em segundo'", conclui Horner.

Reportagem adicional de Ronald Vording e Erwin Jaeggi

LANDO ERRA largada MAS AMASSA RBR DE MAX e vence! TEM BRIGA? Leclerc 3º. Genz/Motta analisam Holanda

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!