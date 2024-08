Georgios Frangulis é um dos maiores patrocinadores da Haas na Fórmula 1. Sendo o dono da OAKBERRY, o empresário também é apaixonado por velocidade e, inclusive, compete na Porsche Cup e esteve presente na etapa de Interlagos.

Em um bate-papo exclusivo com o Motorsport.com, Frangulis se mostrou feliz e orgulhoso dos feitos da Haas na atual temporada. No momento, eles ocupam a sexta colocação na tabela de construtores, tendo somado 27 pontos.

Georgios avaliou o ano da equipe de Banbury como "muito bom" em comparação com 2023 - quando o time ficou como último colocado, tendo apenas 12 pontos.

"O momento da Haas desse ano é muito bom se a gente comparar com o ano passado, é o sexto colocado".

"Estar em sexto, para uma equipe que tem dez anos de existência, mas que está na F1 há oito ou sete, é algo bem impressionante".

Frangulis também confessou que gosta bastante da dupla Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, apesar de que ambos não continuarão com a equipe para 2025, mas está animado para ver o que acontecerá quando Oliver Bearman e Esteban Ocon chegarem ao time.

"Acho que são dois caras super experientes e era isso que eles precisavam para essa retomada. Mas, ao mesmo tempo, esse sangue novo é algo que ajuda, olhando para o ano que vem e 2026, com as novas regras e, basicamente, um novo carro de F1".

"Sangue novo ajuda e todo mundo gosta de ver pilotos novos chegando no grid. Estou animado, estou confiante e eu acho que esse vai ser um bom ano para a equipe".

O competidor não perdeu o bom-humor ao comentar sobre as habilidades de Oliver Bearman e o vício do piloto por açaí distribuído pela OAKBERRY, algo que o britânico já confessou várias vezes gostar muito.

"O que eu conheço do Bearman é que ele é super rápido e ele é completamente viciado em OAKBERRY, então é difícil não gostar".

"Ele teve chance de correr em um F1 esse ano e pontuou na primeira corrida dele, ele, claro, estava de Ferrari, um dos melhores carros do grid, mas ele conseguiu entregar o que precisava e até mais do que esperava dele. Então, acho que ele tem uma carreira longa e pode entregar muito".

Bearman guiou pela Ferrari durante o GP de Jeddah, quando Carlos Sainz precisou passar por uma cirurgia de retirada do apêndice. Naquela etapa, o britânico cruzou a linha de chegada em sétimo e somou seis pontos, entrando na tabela dos pilotos titulares.

Por sua vez, Ocon já é conhecido pelo paddock e pelos fãs de automobilismo. Para Frangulis, essa nova parceria pode ser super positiva e trazer um frescor à Haas, que busca melhorar sua posição no grid em 2025.

"O Ocon é ganhador de GP, é um cara que já tem experiência e com certeza vai ajudar muito o Bearman no crescimento dele e a equipe no carro para 2026".

"Acho que, entre as opções que estavam disponíveis, com certeza ele é um dos pilotos que pode entregar o que a equipe estava buscando".

