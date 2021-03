F1: Ex-Red Bull 'acusa' Mercedes de "arrogância" na pré-temporada

Ex-piloto da Red Bull na Fórmula 1 e atualmente comentarista da categoria máxima do automobilismo mundial, Robert Doornbos crê que a Mercedes encarou a pré-temporada 2021, no Bahrein, com uma certa "arrogância".

“Eles foram com uma certa arrogância. O carro foi da fábrica direto para o avião, com eles achando que ficaria tudo bem. Mas, pelo menos, deviam ligar o motor na fábrica, dar algumas voltas no 'estacionamento', ver se muda de marcha direito, se tudo funciona...", afirmou.

"Aí você faz as malas... Agora eles pagaram um preço alto, o primeiro dia foi em grande parte perdido”, explicou o holandês ao Ziggo Sport, fazendo referência aos problemas na caixa de câmbio enfrentados pelo finlandês Valtteri Bottas em Sakhir.

Doornbos, por outro lado, elogiou a Red Bull. “Além de ser confiável, o carro também pareceu previsível, no sentido de que, se você fizer uma mudança, ele responde como você espera", ponderou o analista.

"Se for esse o caso, você pode tirar mais proveito de todo o pacote. Também é bom para o companheiro de equipe de Max, Sergio Pérez, que pode se acostumar com o carro mais rápido do que com seus predecessores mais imprevisíveis."

"Tenho visto sinais de que este pode ser o ano deles”, disse Doornbos, que disputou três GPs de F1 com a Red Bull em 2006 e, antes, correu pelas equipes Minardi, em 2005, e Jordan, como piloto de testes.

