F1: Ferrari envia motor de Leclerc para investigação em Maranello

A Ferrari está investigando a causa da falha do motor de Charles Leclerc no GP da Espanha de Fórmula 1. A unidade de potência foi enviada para Maranello para ser desmontada pelos engenheiros comandados por Enrico Gualtieri. A esperança é que o V6 não tenha sofrido nenhum problema, com os danos limitados ao turbo.

"Ficamos sabendo do problema do motor primeiro com Charles pelo rádio, antes da telemetria. Foi uma surpresa, que veio de repente", disse Mattia Binotto sobre a falha que levou ao abandono do então líder do campeonato, enquanto liderava em Barcelona com uma larga distância para os rivais.

Apesar da perda de potência, o monegasco conseguiu voltar ao pitlane, sinal de que o motor de combustão interna não deve ter sofrido nenhum dano, e há uma grande possibilidade de que ele possa ser salvo para continuar sua vida, já que está apenas no segundo de sete GPs previstos.

A segunda unidade de potência de 2022, nomeada 066/7, foi imediatamente retirada do carro e enviada para Maranello para análise.

É grande as chances da falha ter se concentrado em apenas uma seção particular do turbo, já que nenhuma fumaça foi vista saindo do escapamento para justificar algo maior.

A confiabilidade será uma questão muito importante neste campeonato e, dificilmente, você verá as equipes de ponta terminarem a temporada com apenas três unidades de potência, sem estourar a alocação permitida em 2022, diferentemente do que a Ferrari conseguiu fazer em 2021.

