Enquanto o trabalho continua na construção do novo carro, que recebeu o código de 674, a Ferrari segue na preparação de seus pilotos para a temporada 2022 da Fórmula 1 e, por isso, realiza a partir desta terça (25) um teste de quatro dias na pista particular de Fiorano com sua dupla titular, Charles Leclerc e Carlos Sainz, além de Robert Shwartzman, piloto de testes da equipe.

Com o lançamento do novo carro marcado para 17 de fevereiro, a Ferrari vai colocar o carro de 2021, o SF21, na pista de Fiorano não apenas para melhorar o condicionamento de seus pilotos, mas também para garantir que mecânicos e engenheiros também possam iniciar a preparação para mais uma temporada.

Shwartzman, que correu com a equipe no teste de pós-temporada de Abu Dhabi em dezembro, inicia as sessões nesta terça, voltando ao volante na sexta. Leclerc conduzirá o carro na quarta enquanto Sainz será o responsável na quinta.

A Ferrari terminou o Mundial de Construtores na terceira posição em 2021 e tem como objetivo para 2022 se aproximar ainda mais de Mercedes e Red Bull.

Com todas as equipes preparando seus carros para a nova era da F1, o chefe da Ferrari, Mattia Binotto, deixou no ar pistas de que o carro de 2022 da equipe terá soluções radicais.

"Se eu olho para o carro de 2022 e a nova unidade de potência, acreditem quando eu falo que existe muita inovação ali", disse Binotto no fim de 2021. "Acho que toda a equipe de engenharia enfrentou o novo design, projeto e regulamento de 2022, que representa uma grande descontinuidade, com uma mente mais aberta do que antes".

"Posso medir isso ao olhar para o carro, como ele vem progredindo e certamente a quantidade de inovações que colocamos".

A Ferrari deve realizar um dia de filmagens com o carro de 2022 em Barcelona em 22 de fevereiro, um dia antes do início da pré-temporada.

