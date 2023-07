A Ferrari concluiu seu planejado Dia de Filmagem em Fiorano: os dois pilotos, Carlos Sainz pela manhã e Charles Leclerc à tarde, dividiram a distância de 100 km que o regulamento permite para a sessão autorizada para filmagens promocionais. E foi possível ver atualizações do carro que provavelmente serão utilizadas no GP da Áustria de Fórmula 1 deste fim de semana.

O departamento de marketing da escuderia italiana teve seu trabalho facilitado para atender às solicitações dos patrocinadores, mas o que aconteceu na pista de casa não foi apenas um "carrossel" para produzir alguns filmes, pois havia vários técnicos acompanhando a atividade.

A Scuderia, na verdade, tentou combinar dois aspectos: a necessidade de coletar material publicitário, enquanto a equipe de Enrico Cardile tinha que avaliar o novo pacote aerodinâmico. O trabalho prosseguiu passo a passo: Sainz começou a pilotaar um SF-23 padrão para coletar dados e fazer uma comparação com o túnel de vento e o simulador.

É preciso dizer que as brânquias em ambos os lados do capô do motor para a evacuação do calor dos radiadores eram mais profundas do que as vistas na Espanha e no Canadá: o motivo é bastante simples, pois o Red Bull Ring, onde a corrida será realizada no domingo, está a uma altitude de cerca de 700 metros, portanto o ar será mais rarefeito e o sistema de resfriamento da unidade de potência precisará ser reforçado.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 em Fiorano com a nova asa dianteira Foto de: Davide Cavazza

Depois de uma longa parada, Sainz voltou à pista com uma nova asa dianteira. O aspecto mais marcante é certamente o formato do anteparo lateral, que é mais arredondado na parte superior, enquanto anteriormente era mais quadrado. Além disso, em busca de um efeito de lavagem externa cada vez mais exagerado, as fixações das abas na placa final foram projetadas de novo. A intenção é clara: trazer mais fluxo para a parte externa da roda dianteira para controlar melhor sua esteira, que, de outra forma, produz uma turbulência irritante.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 em Fiorano, com placa final da asa dianteira redesenhada Foto de: Davide Cavazza

Na parte interna do anteparo lateral, na parte inferior e perto do bordo de fuga, surgiu uma pequena aba horizontal no perfeito estilo Red Bull. Em função de uma exasperação do efeito out wash, os flaps também têm uma tendência de queda em direção à placa de entrada, com um ligeiro aumento, no entanto, na corda da parte da asa mais próxima do bico. O perfil principal mostra um scoop recém-projetado, mas a mudança mais importante é que a corda foi significativamente reduzida em favor de um segundo elemento maior, seguindo conceitos já expressos para a satisfação de outros.

Comparação entre a parte inferior antiga (esquerda) e a nova (direita) instalada na Ferrari SF-23 durante o dia de filmagem em Fiorano. Foto de: Gianluca D'Alessandro

À tarde, foi a vez de Charles Leclerc testar a SF-23, também equipada com a nova parte inferior (assoalho) as novidades mais interessantes diziam respeito à parte dianteira. A novidade é o "desviador de fluxo" mais externo, que deve controlar a turbulência da roda dianteira de forma mais eficaz, evitando que vórtices malignos sujem a próxima área de baixa pressão.

A Ferrari, agora que embarcou em um caminho de desenvolvimento que vai na direção da Red Bull, não hesitou em copiar outros detalhes do RB19: as cercas que dividem as entradas do canal Venturi estão posicionadas de forma diferente e, acima de tudo, sobressaem da parte inferior com um design mais arredondado.

A Scuderia, portanto, aproveitou o dia de filmagem para realizar uma espécie de primeira sessão de treinos livres para o GP da Áustria, já que, com o formato de corrida Sprint na sexta-feira, haverá apenas uma sessão para tentar ajustar o carro antes de ir para a qualificação à tarde. Se as soluções forem promovidas para uso na Estíria (não é certo que todas serão usadas), os dois pilotos terão apenas que trabalhar para encontrar a melhor configuração para a pista de Spielberg.

Hypecar na pista também

Se a equipe de F1 aproveitou o dia de filmagem para testar o novo pacote aerodinâmico, Hypercar está realizando o shakedown com o piloto italiano, Alessandro Pier Guid, para a rodada de Monza, que chegará no primeiro final de semana de julho e que segue o sucesso histórico e lendário do 499P nas 24 Horas de Le Mans.

Rico Penteado abre o jogo sobre Michael Schumacher

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se já há como comparar Verstappen e Senna na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: