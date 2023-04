Carregar reprodutor de áudio

Após ser dispensado pela McLaren e virar reserva da Red Bull para a Fórmula 1 2023, o australiano Daniel Ricciardo falou sobre o período em sua carreira no qual achava ser "o melhor piloto do mundo".

“Sempre assumirei alguma responsabilidade ou prestação de contas. Por muitos anos, eu realmente acreditei que era o melhor, que era o melhor piloto do mundo, então qualquer que fosse a situação, poderia superá-la, mas obviamente com a McLaren foi difícil para mim fazer isso”, ponderou Daniel.

“Então, sim, eu fiquei ciente de que não sou o piloto perfeito, tenho pontos fracos, então sempre guardarei algo para mim. Tendo um pouco de chance de me afastar disso agora, e olhando para os últimos dois anos, eu teria feito as coisas de maneira diferente se tivesse esse tempo novamente."

"Ou talvez fizesse mais perguntas ou fosse um pouco mais exigente. Mas você também vive e aprende, então não olho para trás com pesar. Essa foi uma situação e eu superei isso”, completou ao Speedcafe.

